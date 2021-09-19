Samsung'un Sevilen Modellerinde Sorunlar Görülüyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ülkemiz de dahil olmak üzere birçok yerde fazla miktarlarda satılan orta sınıf modelleri, cihazları kullanmayı zorlaştıran bir sorunla karşı karşıya. A ve M serilerinden olan cihazlardaki sorunlar hakkında şirketten bir açıklama gelmedi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, piyasaya sürdüğü üst seviye amiral gemileri ve yeni teknolojilerle donattığı katlanabilir akıllı telefonlarının yanında, orta seviye cihazlarıyla da dikkat çekiyor. Bu noktada özellikle A ve M serileri tüm dünyada hem ulaşması kolay olduklarından hem de ortalamanın üstünde bir akıllı telefon deneyimi sunduklarından tüm dünyada tercih ediliyorlar.

Fakat Hindistan taraflarından gelen son gelişmelere göre söz konusu A ve M serilerinde birkaç model, donma ve kendi kendine yeniden başlama gibi sıra dışı sorunlar çıkarıyor. Cihazı kullanmayı işkenceye çevirebilecek olan bu sorunlar hakkında henüz Samsung’un bir açıklaması bulunmuyor.

Sorun, sadece Hindistan’a giden cihazlarda görülüyor olabilir:

Cihazlarında donma ve kendi kendine yeniden başlama sorunları yaşayan kullanıcıların verdiği bilgilere göre söz konusu sorunlar; Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50S ve Galaxy A51 cihazlarında görülüyor. Bu farklı cihazların ortak noktası ise hepsinin Hindistan’da bulunuyor olması.

Bu da donma ve tekrar tekrar yeniden başlama sorunlarının sadece Hindistan’daki cihazlara özel bir durum olduğunu akıllara getiriyor. Söz konusu sorun bazı cihazlarda sırf yeniden başlamayla kalmıyor. Zira bazı kullanıcılar cihazlarını açtıklarında Samsung logosunu bile geçemediklerini belirtiyor.

Samsung’un Hindistan forumunda bu sorunun aylar önce de paylaşıldığı görülüyor. Fakat şirketin konu hakkında yaptığı bir açıklama bulunmadığından kullanıcılar çözümü servislerde arıyor. Buralara gittiklerinde ise anakartın değişmesi gerektiğini öğreniyorlar ve 100 doları aşkın bir masrafla karşı karşıya kalıyorlar.

Söz konusu sorunun yazılım kaynaklı mı yoksa donanım kaynaklı mı olduğu hala net değil.