Samsung, Galaxy Note9 İçin Kar Beyazı Renk Seçeneğini Satışa Sunuyor

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Samsung, (yine) yeni bir renk seçeneğiyle geliyor.

Samsun Galaxy Note9, bu senenin en renkli telefonlarından biri olabilir. Oldukça çeşitli renk seçenekleriyle herkesin tarzına ve göz zevkine uyabilen telefon, yıl içerisinde en iyi ekrana sahip Android cihaz olması gibi özellikleriyle de kendinden fazlasıyla bahsettirdi.
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Eylül ayında Galaxy Note9 için Bulut Grisi renk seçeneğini sunduktan sonra Samsung, Tayvan’da Kar Beyazı renk seçeneğini de sundu. Akıllı telefon ayrıca Gece Siyahı, Lavanta Moru, Metalik Bakır, Okyanus Mavisi ve uyumlu S Pen’lerine de sahip.
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Galaxy Note9'un Gece Siyahı Renk Seçeneği Satışa Sunuldu

Samsung Galaxy Note9 128 GB, Kar Beyazı renk seçeneğiyle Samsung Experience Hall, Samsung Smart Pavilion, Samsung Mall ve NT Telecom satış noktalarında 998 dolar fiyatıyla Aralık’ın ilk günlerinde satışa sunulacak. 31 Aralık öncesi siparişler sınırlı zaman için sunulan kablosuz hızlı şarj aletini de ücretsiz şekilde edinebilecekler. Yeni renk seçeneğinin diğer ülkelerde de satılması bekleniyor.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/269295/samsunggalaxy-note-9-snow-white.html
Etiketler: samsung, Galaxy Note9, Renk Seçeneği
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