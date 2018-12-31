  • Samsung Galaxy S10 Lite'ın En Net Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S10 Lite'ın En Net Fotoğrafı Ortaya Çıktı

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Samsung'a yakın kaynaklarından elde ettiği bilgileri sızdırmaya devam eden Ice Universe, Galaxy S10 Lite'ı açık bir şekilde gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Samsung Galaxy S10 serisi ile ilgili sızıntılar artarak gelmeye devam ediyor. Şimdi de serinin uygun fiyatlı modeli olacağı söylenen Galaxy S10 Lite, Ice Universe tarafından paylaşılan bir görsel ile gün yüzüne çıkmış oldu.
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Görsele göre şaşırtıcı olmayan bir şekilde Galaxy S10 Lite, Infinity-O ekran tasarımına sahip olacak. Ön kamera, son birkaç sızıntıda da görüntülendiği gibi ekranın sol değil sağ üst köşesine konumlandırılacak.

Yine görsele göre Galaxy S10 Lite, ‘uygun fiyatlı’ bir model olmasına rağmen kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Cihazın muhtemelen hızlı kablosuz şarj desteğine sahip olacaktır ancak kablosuz hızlı şarjın kablolu hızlı şarj kadar performans göstermesi zor.
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Sızıntı görseldeki bir diğer sevindiren ayrıntı, Galaxy S10 Lite’ta 3.5mm kulaklık girişinin bulunuyor olması. Diğer üreticilerin kulaklık girişlerine veda etmesi, Samsung kullanıcılarını da bu konuda endişelendirmeye başlamıştı.

Ice Universe ayrıca Galaxy S10+'ın koruyucu kılıfını, Galaxy S9+ ile karşılaştırdı. Galaxy S10 serisi, Galaxy S9 serisinin aksine yatay kamera modülüne sahip olacak. Bu nedenle ortaya çıkan fotoğrafın 'komik' olduğu söylenebilir.

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/samsung-galaxy-s10-samsung-galaxy-s10-lite-leaked-in-renders-yet-again-1970653
Etiketler: Galaxy S10
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