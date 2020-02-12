Samsung'dan Galaxy S10 ve Note10 İçin Dev İndirim

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S20 ailesini tanıttıktan sonra geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S10 ve Note10 modellerinin tümünde ciddi bir indirime gitti. 1900 TL’ye kadar varan indirimler, aradan geçen 1 yıllık süreçte yapılan vergi zamlarını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

Samsung, San Francisco’da düzenlediği UNPACKED etkinliğinde Galaxy S20 ailesinin tüm üyelerini tanıttı. Her yıl olduğu gibi yeni bir modelini tanıttıktan sonra eski modellerde indirime giden firma, Galaxy S10 ailesi için de bu stratejisini tekrarladı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen telefonlar için son 1 yılda yaşanan fiyat artışları ortadan kalktı.

Samsung Galaxy S10’un 2019’un Şubat ayında ilk açıklanan başlangıç fiyatı 6.599 TL olarak açıklanmış, Kasım ayında fiyatı 7.999 TL’ye kadar yükselmişti. Hatırlarsanız 1.500 TL ve üzeri akıllı telefonlardan alınan ÖTV %50’ye çıkarılmış, birkaç ay içerisinde bu yükseliş akıllı telefon fiyatlarında ciddi artışa neden olmuştu.

Samsung Galaxy S10 ve Note10 serilerinin 2019’daki çıkış fiyatları:

Samsung Galaxy S10e 128 GB: 5.499 TL (Şubat 2019)

Samsung Galaxy S10 128 GB: 6.599 TL (Şubat 2019)

Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB: 7.499 TL (Şubat 2019)

Samsung Note10 256 GB: 9.899 TL (Ağustos 2019)

Samsung Note10 Plus 256 GB: 11.399 TL (Ağustos 2019)

Galaxy Note10 ve Note10 Plus tanıtılmadan ÖTV zammı yapıldığı için telefonlar, fiyatları bu denli yüksek bir şekilde raflardaki yerini almıştı. 1 Mayıs 2019’da yapılan ÖTV düzenlemesiyle 640 TL’ye kadar olan akıllı telefonlarda %25, 640 ila 1500 TL arasındaki telefonlara %40 ve 1500 TL’den pahalı telefonlara ise %50 ÖTV uygulaması resmileşmişti.

Bu düzenlemenin ardından Galaxy S10’ların fiyatları aşağıdaki gibi olmuştu:

Samsung Galaxy S10e 128 GB: 6.499 TL (Kasım 2019)

Samsung Galaxy S10 128 GB: 7.999 TL (Kasım 2019)

Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB: 8.999 TL (Kasım 2019)

Samsung Galaxy Note10: Zamdan sonra satışa çıktığı için değişmedi.

Samsung Galaxy Note10 Plus: Zamdan sonra satışa çıktığı için değişmedi.

ÖTV zammından önce piyasaya sürülen S10e’de zam ile birlikte 1.000 TL, S10’da 1.400 TL, S10 Plus’da ise 1.500 TL’lik artış yaşanmıştı. Bu fiyatlar ile yılı kapatan S10 ailesi, zamdan sonra gelen Note10 ailesiyle birlikte piyasadaki en pahalı akıllı telefonlardan olmuşlardı.

Samsung’dan Galaxy S10’lara Galaxy S20 indirimi (%50 ÖTV'li fiyatlara göre):

Samsung Galaxy S10e 128 GB: 5.299 TL (-1.200 TL)

Samsung Galaxy S10 128 GB: 6.199 TL (-1.800 TL)

Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB: 7.099 TL (-1.900 TL)

Samsung Note10 256 GB: 8.499 TL (-1.400 TL)

Samsung Note10 Plus 256 GB: 9.999 TL (-1.500 TL)

Yukarıdaki fiyatlar, telefonların satışa çıkış tarihlerinden neredeyse 1 yıl sonra güncellenen fiyatlar. Hepsi 1.500 TL üzerinde olduğu için alınan ÖTV’nin oranı %50 olarak geçerliliğini koruyor. Bu nedenle söz konusu indirimlerde Samsung’un kâr oranında azalmaya gittiğini görmek mümkün.

Kasım 2019 fiyatlarına göre 1.200 TL’den 1.900 TL’ye kadar daha avantajlı satın alabileceğiniz Galaxy S10’lar için aslında çıkış fiyatlarından çok daha avantajlı olduğunu söylemek zor. Zira Şubat 2019 fiyatlarına göre Galaxy S10e 200 TL, S10 300 TL, S10 Plus 400 TL daha uygun satılacak.

İndirimin asıl işe yaradığı telefonlar ise ÖTV zammından sonra piyasaya sürülen ve doğal olarak çıkış tarihinde bile cepleri yakan Note10 ailesi olarak gözüküyor. Ek olarak tüm bu fiyatların Samsung’un resmi internet sitesinden alındığını, diğer e-ticaret siteleri ve satış noktalarında fiyatların daha çok değişkenlik gösterebileceğini de söyleyelim.