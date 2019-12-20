Samsung Galaxy S10 Lite’ın Önemli Özellikleri Açığa Çıktı

Samsung'un yaklaşmakta olan yeni modeli Galaxy S10 Lite, bir internet sitesinde en önemli teknik özellikleriyle açığa çıktı. Sitede yer alan bilgilere göre Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 işlemci ve 8 GB RAM'e sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında da en çok satan akıllı telefon üreticisi olmayı başardı. Mevcut pozisyonunu korumak isteyen şirket, 2020 yılı için stratejilerini de hazırlamış durumda ve bu bağlamda çalışmalarını yürütüyor. Şirketin son dönemlerde en çok konuşulan modelleri ise Galaxy Note10 Lite ve Galaxy S10 Lite.

Samsung, yeni modelleriyle ilgili bugüne dek herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Samsung'un yaklaşmakta olduğu söylenen yeni modelleriyle ilgili olarak ortaya çok fazla iddia atıldı. Şimdi de Galaxy S10 Lite ile ilgili bir gelişme yaşandı ve bu modelin en önemli teknik özellikleri, bir internet sitesi üzerinde paylaşıldı.

Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 ve 8 GB RAM ile gelecek

Samsung Galaxy S10 Lite'ın genel görünümü, geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkmış ve Galaxy Note10 Lite'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise Galaxy S10 Lite'ın siyah, beyaz ve mavi renkli versiyonları olacağını gösteriyor. Ayrıca bu telefonun üzerinde, Samsung telefonlarda alışık olduğumuz 6.7 inç boyutundaki Super AMOLED ekran bulunacak. 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük sunacak bu ekran, üzerinde bir de kamera deliği içerecek.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacak. Telefon, grafik işleme içinse Adreno 640'ı kullanacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleneceği söylenen telefonun sahip olacağı microSD desteği, telefonun belleğini 1 TB'ye kadar yükseltecek. Böylelikle Galaxy S10 Lite sahipleri, depolama alanı konusunda hiçbir sorun yaşamayacaklar.

Samsung Galaxy S10 Lite, kontrol donanımlarıyla olduğu kadar kamera özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekecek. 48 MP çözünürlüğünde ana kameranın bulunacağı telefon, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensörü ve 5 MP çözünürlüğünde de makro lens içerecek. Telefonun ön kısmında yer alan kamera ise 32 MP çözünürlük sunacak.

Samsung, bir süredir One UI 2.0 çalışmalarına hız verdi ve bu arayüzü bazı telefonlarında sunmaya başladı. Söylentilere göre Galaxy S10 Lite da bu arayüze sahip olacak. Ayrıca Galaxy S10 Lite'a hayat verecek olan bataryanın, 4.500 mAh olacağı ve 45 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı da söyleniyor. Ancak kullanıcılar, 45 watt hızlı şarj desteğini kullanabilmek için harici bir adaptör almak durumunda kalacaklar gibi görünüyor.