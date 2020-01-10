Galaxy S20'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı İddiası

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni Galaxy S serisi akıllı telefonları, şirketin yeni katlanabilir telefonuyla birlikte 11 Şubat’ta tanıtılacak. Yeni çıkacak olan modellerin isimleriyse Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 yerine Galaxy S20 ve Galaxy Bloom olacak.
Bu sene içerisinde çıkacak olan bu iki yeni cihazla ilgili bilinen tek şey yalnızca isimleri değil. Bir blog sitesinde ortaya çıkan yeni bilgiler, Galaxy S20 serisiyle ilgili özellikleri ve fiyatı da dâhil olmak üzere birçok detayı gün ışığına çıkarmış olabilir.
Galaxy S20 serisinin özellikleri ve fiyatları böyle olabilir:
Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S20 Ultra, Samsung’un ilk periskop yakınlaştırma kamera özelliğini taşıyan tek Galaxy S20 cihazı olacak. Bu bilgileri derleyen Phone Arena, telefonların ayrıca 6 Mart tarihinde çıkacağını da iddia etti. Blog sitesinin bu bilgileri nereden aldığı bilinmiyor ancak Galaxy S serisi akıllı telefonların geçtiğimiz senelerde de mart ayının başlarında çıkması bu iddiayı güçlendiriyor.
Fiyat kısmına bakıldığında Galaxy S20’nin 799 dolar (4.687 TL), Galaxy S20+’ın 999 dolar (5.861 TL), Galaxy S20 Ultra’nın ise 1.099 dolar (6.447 TL) olduğu görülüyor. Dediğimiz gibi bu bilgilerin bir kaynaktan mı edinildiği yoksa Galaxy S10 fiyatları baz alınarak mı belirlendiği henüz belli değil. Çıkış tarihi yaklaştıkça bu telefonlarla ilgili başka bilgiler de ortaya çıkacaktır. O zaman bu bilgilerle kıyaslayarak doğruluğu karşılaştırılabilir. Galaxy S20 ailesine ait olduğu söylenen özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.
İddiaya göre Galaxy S20'nin özellikleri bu şekilde:
- Ekran: 6,2 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
- Kamera: 108 MP + telefoto lens + ultra geniş açılı lens
- İşlemci: Snapdragon 865, Exynos 990
- RAM: 8 GB
- Dâhili depolama: 256 GB
- Batarya: 3.730 mAh
- Fiyat: 799 dolar
- Duyuru ve çıkış tarihi: 11 Şubat, 6 Mart
İddiaya göre Galaxy S20+'ın özellikleri bu şekilde:
- Ekran: 6,7 inç 2K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
- Kamera: 108 MP + 48 MP telefoto + ultra geniş açılı lens + Time of Flight (ToF)
- İşlemci: Snapdragon 865, Exynos 990
- RAM: 8 GB
- Dâhili depolama: 256 GB
- Batarya: 4.300 mAh
- Fiyat: 999 dolar
- Duyuru ve çıkış tarihi: 11 Şubat, 6 Mart
İddiaya göre Galaxy S20 Ultra'nın özellikleri bu şekilde:
- Ekran: 6,9 inç 2K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
- Kamera: 108 MP + 48 MP periskop ‘space zoom’ lens + ultra geniş açılı lens + ToF
- İşlemci: Snapdragon 865, Exynos 990
- RAM: 8 GB
- Dâhili depolama: 256 GB
- Batarya: 4.900 mAh
- Fiyat: 1.099 dolar
- Duyuru ve çıkış tarihi: 11 Şubat, 6 Mart
Siz Galaxy S20 serisine ait olduğu iddia edilen bu özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.