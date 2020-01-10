Galaxy S20'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı İddiası

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonlarını çıkardığı Galaxy S serisinin en yeni üyesi olacak olan Galaxy S20 ailesine ait telefonların donanım özellikleri ve fiyat bilgileri paylaşıldı. Gelin detaylara yakından bakalım.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni Galaxy S serisi akıllı telefonları, şirketin yeni katlanabilir telefonuyla birlikte 11 Şubat’ta tanıtılacak. Yeni çıkacak olan modellerin isimleriyse Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 yerine Galaxy S20 ve Galaxy Bloom olacak.

Bu sene içerisinde çıkacak olan bu iki yeni cihazla ilgili bilinen tek şey yalnızca isimleri değil. Bir blog sitesinde ortaya çıkan yeni bilgiler, Galaxy S20 serisiyle ilgili özellikleri ve fiyatı da dâhil olmak üzere birçok detayı gün ışığına çıkarmış olabilir.

Galaxy S20 serisinin özellikleri ve fiyatları böyle olabilir:

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S20 Ultra, Samsung’un ilk periskop yakınlaştırma kamera özelliğini taşıyan tek Galaxy S20 cihazı olacak. Bu bilgileri derleyen Phone Arena, telefonların ayrıca 6 Mart tarihinde çıkacağını da iddia etti. Blog sitesinin bu bilgileri nereden aldığı bilinmiyor ancak Galaxy S serisi akıllı telefonların geçtiğimiz senelerde de mart ayının başlarında çıkması bu iddiayı güçlendiriyor.

Fiyat kısmına bakıldığında Galaxy S20’nin 799 dolar (4.687 TL), Galaxy S20+’ın 999 dolar (5.861 TL), Galaxy S20 Ultra’nın ise 1.099 dolar (6.447 TL) olduğu görülüyor. Dediğimiz gibi bu bilgilerin bir kaynaktan mı edinildiği yoksa Galaxy S10 fiyatları baz alınarak mı belirlendiği henüz belli değil. Çıkış tarihi yaklaştıkça bu telefonlarla ilgili başka bilgiler de ortaya çıkacaktır. O zaman bu bilgilerle kıyaslayarak doğruluğu karşılaştırılabilir. Galaxy S20 ailesine ait olduğu söylenen özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.

İddiaya göre Galaxy S20'nin özellikleri bu şekilde:

Ekran: 6,2 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6,2 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı Kamera: 108 MP + telefoto lens + ultra geniş açılı lens

108 MP + telefoto lens + ultra geniş açılı lens İşlemci: Snapdragon 865, Exynos 990

Snapdragon 865, Exynos 990 RAM: 8 GB

8 GB Dâhili depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 3.730 mAh

3.730 mAh Fiyat: 799 dolar

799 dolar Duyuru ve çıkış tarihi: 11 Şubat, 6 Mart

İddiaya göre Galaxy S20+'ın özellikleri bu şekilde:

Ekran: 6,7 inç 2K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç 2K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı Kamera: 108 MP + 48 MP telefoto + ultra geniş açılı lens + Time of Flight (ToF)

108 MP + 48 MP telefoto + ultra geniş açılı lens + Time of Flight (ToF) İşlemci: Snapdragon 865, Exynos 990

Snapdragon 865, Exynos 990 RAM: 8 GB

8 GB Dâhili depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Fiyat: 999 dolar

999 dolar Duyuru ve çıkış tarihi: 11 Şubat, 6 Mart

İddiaya göre Galaxy S20 Ultra'nın özellikleri bu şekilde:

Ekran: 6,9 inç 2K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6,9 inç 2K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı Kamera: 108 MP + 48 MP periskop ‘space zoom’ lens + ultra geniş açılı lens + ToF

108 MP + 48 MP periskop ‘space zoom’ lens + ultra geniş açılı lens + ToF İşlemci: Snapdragon 865, Exynos 990

Snapdragon 865, Exynos 990 RAM: 8 GB

8 GB Dâhili depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Fiyat: 1.099 dolar

1.099 dolar Duyuru ve çıkış tarihi: 11 Şubat, 6 Mart

Siz Galaxy S20 serisine ait olduğu iddia edilen bu özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.