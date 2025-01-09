22 Ocak'ta duyurulacak Samsung Galaxy S25'in duvar kâğıtları da paylaşıldı. Böylelikle telefonlarla ilgili bilinmeyen pek bir şey kalmadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 22 Ocak'ta duyuracağı yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Telefonların duvar kâğıtları da an itibarıyla sızdırıldı. Böylelikle Galaxy S25 hakkında bilinmeyen neredeyse hiçbir şey kalmadı.

Samsung Galaxy S25 serisinin duvar kâğıtları, Max Jambor tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşıma baktığımızda iki yeni duvar kâğıdı görüyoruz ancak renk paletinin genişlemesi oldukça muhtemel. Peki Samsung Galaxy S25'in duvar kâğıtları nasıl görünecek?

Karşınızda Samsung Galaxy S25'in duvar kâğıtları

Eğer sizin de ilginizi çekiyorsa yukarıdaki duvar kâğıtlarını yüksek çözünürlüklü olarak indirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey, yukarıdaki görüntüleri yeni bir sekmede açmak ve telefonunuza kaydetmek. Ardından bu duvar kâğıtlarını isterseniz kilit ekranı isterseniz de ana ekran için kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy S25 duvar kâğıtlarını nasıl buldunuz?