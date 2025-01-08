Samsung Galaxy S25 Ultra, Bir Özelliğiyle Daha Diğer Telefonlardan Sıyrılacak!

Samsung Galaxy S25 Ultra'ya dair ortaya çıkan yeni bir detay, fotoğraf ve video tutkunlarını sevindirecek.

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi, yakında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Şirket henüz resmî detayları paylaşmamış olsa da yeni seriye dair pek çok detay sızdı ve bunlardan biri de Galaxy S25 Ultra'nın düşük ışıkta göstereceği performans ile ilgili.

Ortaya çıkan yeni detaylara göre serideki en güçlü model olacak olan Galaxy S25 Ultra, düşük ışıkta video performansını bir üst seviyeye taşıyacak.

Teknoloji sektöründe sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, Galaxy S25 Ultra’nın "Nightography" video performansında ciddi iyileştirmeler sunacağını açıkladı.

Samsung Galaxy S25 Ultra, düşük ışıkta en iyi çekim yapan telefon olacak

Bu yeni özellik, telefonun gücünü sağlayacak olan Snapdragon 8 Elite işlemcisi sayesinde mümkün oluyor. Öyle ki işlemciye özgü bir özellik olması nedeniyle önceki Galaxy modelleri bu özellikten faydalanamayacak.

Nightography özelliği, özellikle loş ışıklı ortamlarda video çekmeyi seven kullanıcılar için büyük iyileştirme sağlayacak. Ice Universe ayrıca daha önce Galaxy S25 Ultra’nın 16 GB RAM ile gelmeyeceğine dair çıkan söylentileri de yalanladı.

Galaxy S25 serisi için artık son düzlüğe girdik ve 22 Ocak'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked'da bu ve diğer tüm detaylar netliğe kavuşacak.