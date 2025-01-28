Samsung Galaxy S25, stok kamera uygulamasına harici depolamaya video kaydetme desteği getiren yeni bir özellik ekledi.

Samsung, Galaxy S25 serisi için stok kamera uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Kullanıcılar, artık videolarını doğrudan harici depolama birimlerine kaydedebilecek. Yeni özellik sayesinde harici depolama kullanımı için üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyulmayacak.

Galaxy S25 serisine eklenen yeni özellik, Camera Assistant uygulamasının son sürümüyle birlikte kullanıma sunuldu. Yeni gelen özelliğe iPhone'larda görmeye alıştığımız bir özellik de diyebiliriz aslında.

Harici depolamaya video kaydetme artık Samsung’da mümkün

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar Video, Pro Video, Portre Video, Timelapse ve Ağır Çekim modlarında çektikleri görüntüleri doğrudan USB-C destekli harici depolama cihazlarına kaydedebilecek. Özellikle videolarını farklı platformlarda düzenlemek isteyenler için bu özellik, zaman kazandıran pratik bir çözüm sunuyor.

Geçmişte Samsung cihazlarında bu özellik yer almadığı için kullanıcılar, videolarını harici bir cihazda depolamak için dosya yöneticisi aracılığıyla manuel aktarımlar yapmak zorunda kalıyordu. Apple’ın iPhone 15 serisiyle tanıttığı benzer bir özelliğin ardından Samsung’un da bu özelliği sunması dikkat çekti.

Yeni Camera Assistant güncellemesi ayrıca HDR10+ video kaydetme seçeneği sunuyor. Ancak bu seçeneğin Samsung’un mevcut HDR modlarından nasıl farklılaştığı konusunda detaylı bir açıklama yapılmış değil. Bu yeni özelliklerin diğer Android cihazlara da entegre edilip edilmeyeceği ise merak konusu.