Samsung Galaxy S25 Ultra vs. vivo X200 Pro... Android'in En İyi Kameraya Sahip İki Telefonu Kıyaslandı!

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Samsung Galaxy S25 Ultra vs. vivo X200 Pro... Android'in En İyi Kameraya Sahip İki Telefonu Kıyaslandı!
Android'in en iyi kameraya sahip iki telefonu Samsung Galaxy S25 Ultra ve vivo X200 Pro kıyaslandı.

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra her ne kadar kamerasıyla adından söz ettirse de vivo'nun X200 Pro modeli de en güçlü kameraya sahip Android telefonlardan biri.

Hâlihazırda en iyi kameralara sahip bu iki Android telefonun kameralarını kıyaslayan PhoneArena, hangisinin daha iyi bir performans sunduğunu merak edenler için sonuçları okuyucularla paylaştı.

Galaxy S25 Ultra vs vivo X200 Pro kamera özellikleri

Galaxy S25 Ultra vivo X200 Pro
Ana Kamera
200MP, f/1.7
24mm		 Ana Kamera
50MP, f/1.6
23mm
Ultra Geniş Kamera
50MP, f/1.9		 Ultra Geniş Kamera
50MP, f/2.0
3X Telefoto Kamera
10MP, f/2.4		 3.7X Telefoto Kamera
200MP, f/2.7
5X Telefoto Kamera
50MP, f/3.4		 -

Ön Kamera
12MP
26mm

 Ön Kamera
32MP
20mm

Kıyaslama görsellerinde ilk görseller Galaxy S25 Ultra'ya, ikinci görseller vivo X200 Pro'ya aittir.

Ana Kamera

Portre Modu

Yakınlaştırma

Ultra Geniş Kamera

Ön Kamera
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Peki sizce Android'in en iyi kameraya sahip telefonu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Galaxy-S25-Ultra-vs-Vivo-X200-Pro-Sample-Photos-Comparison_id167050
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