Android'in en iyi kameraya sahip iki telefonu Samsung Galaxy S25 Ultra ve vivo X200 Pro kıyaslandı.

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra her ne kadar kamerasıyla adından söz ettirse de vivo'nun X200 Pro modeli de en güçlü kameraya sahip Android telefonlardan biri.

Hâlihazırda en iyi kameralara sahip bu iki Android telefonun kameralarını kıyaslayan PhoneArena, hangisinin daha iyi bir performans sunduğunu merak edenler için sonuçları okuyucularla paylaştı.

Galaxy S25 Ultra vs vivo X200 Pro kamera özellikleri

Galaxy S25 Ultra vivo X200 Pro Ana Kamera

200MP, f/1.7

24mm Ana Kamera

50MP, f/1.6

23mm Ultra Geniş Kamera

50MP, f/1.9 Ultra Geniş Kamera

50MP, f/2.0 3X Telefoto Kamera

10MP, f/2.4 3.7X Telefoto Kamera

200MP, f/2.7 5X Telefoto Kamera

50MP, f/3.4 - Ön Kamera

12MP

26mm Ön Kamera

32MP

20mm

Kıyaslama görsellerinde ilk görseller Galaxy S25 Ultra'ya, ikinci görseller vivo X200 Pro'ya aittir.

Ana Kamera

Portre Modu

Yakınlaştırma

Ultra Geniş Kamera

Ön Kamera

Peki sizce Android'in en iyi kameraya sahip telefonu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.