Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra her ne kadar kamerasıyla adından söz ettirse de vivo'nun X200 Pro modeli de en güçlü kameraya sahip Android telefonlardan biri.
Hâlihazırda en iyi kameralara sahip bu iki Android telefonun kameralarını kıyaslayan PhoneArena, hangisinin daha iyi bir performans sunduğunu merak edenler için sonuçları okuyucularla paylaştı.
Galaxy S25 Ultra vs vivo X200 Pro kamera özellikleri
|Galaxy S25 Ultra
|vivo X200 Pro
|Ana Kamera
200MP, f/1.7
24mm
|Ana Kamera
50MP, f/1.6
23mm
|Ultra Geniş Kamera
50MP, f/1.9
|Ultra Geniş Kamera
50MP, f/2.0
|3X Telefoto Kamera
10MP, f/2.4
|3.7X Telefoto Kamera
200MP, f/2.7
|5X Telefoto Kamera
50MP, f/3.4
|-
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Ön Kamera
|Ön Kamera
32MP
20mm
Kıyaslama görsellerinde ilk görseller Galaxy S25 Ultra'ya, ikinci görseller vivo X200 Pro'ya aittir.
Ana Kamera
Portre Modu
Yakınlaştırma
Ultra Geniş Kamera
Ön Kamera
Peki sizce Android'in en iyi kameraya sahip telefonu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.