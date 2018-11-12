Galaxy S9 ve S9 Plus için kasım ayı güvenlik yamasını barındıran bir güncelleme Avrupa'daki bazı ülkelerde yayınlandı.

Güvenlik güncellemeleri/yamaları cihazlar ve kullanıcılar için oldukça önem taşıyor zirâ cihazın sahip olduğu güvenlik açıklarının giderilmesi veyahut ortaya yeni çıkan saldırı ve virüs türlerinden cihazın korunabilmesi amacıyla yayınlanan güvenlik güncellemeleri, kullanıcıyı ve kullanıcının bilgilerini güvende tutuyor.

İlk olarak Samsung Galaxy Note8'in kasım ayı güvenlik yamasını almasından sonra şimdi de Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus yeni ayın güvenlik yamasına sahip oldu. Güncelleme şu an için telefonlardaki ayar menüsü üzerinden indirilip yüklenememekte ancak bu seçeneğinde yakın zamanda cihazların güvenlik yamasını güncellemek için sunulacağını belirtelim.

Galaxy Note8, aldığı güncelleme ile sadece kasım ayı güvenlik yamasına sahip olurken, durum Galaxy S9 ve S9+'da böyle değil. Galaxy S9 ve S9+ güvenlik yamasının yanında, Android işletim sisteminde ortaya çıkan ve ilginçtir ki sadece Samsung'un yazılımlarını etkileyen çeşitli kritik güvenlik açıklarını kapatan bir güncellemeye de sahip oluyor.

Güncelleme şu an sadece Almanya, İspanya ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde kullanılabilir durumda. Samsung kasım ayı güvenlik güncellemesini Galaxy S9 ve S9+ cihazları için kademeli olarak diğer ülkelerde de yayınlayacak. Eğer Galaxy S9 veya S9+ cihazlara sahipseniz, cihazınızın Ayarlar>Yazılım Güncellemeleri>Güncellemeleri Kontrol Et kısmına sürekli olarak bakmanızı tavsiye ederiz zirâ Samsung yakın zamanda güncellemeyi yayınlayacak gibi duruyor.