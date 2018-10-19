Telefonlarımızı en güncel sürümde tutmak bizim için en iyisi olacaktır. Peki telefonunuz güncel mi?

Android telefonlara gelen güncellemeler kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu yazımızda Galaxy telefonunuz için geçerli en güncel Android sürümleri inceleyeceğiz. Bunlara Galaxy S7'nin Ekim güvenlik güncellemesi, Galaxy Note 9 için Ekim ayında yayınlanan 20. güvenlik güncellemesi, Galaxy Note 8 güvenlik güncellemesi, Galaxy S9 güvenlik güncellemesi ve Galaxy S9 Android Pie beta programı dahil.

Galaxy S9 Güncellemeleri

Birkaç gün önce Galaxy S9, ön kamerada iyileştirmeler içeren bir yazılım güncellemesi almıştı. Aynı güncelleme içeriğinde güvenlik iyileştirmeleri de bulunuyordu. Bu güvenlik güncellemeleri aynı zamanda Galaxy S9 Plus'a da eş zamanlı olarak geldi.

Samsung Galaxy S9 Android 9 Pie beta programı yakın zamanda başlayacak. Bu programın bir parçası olup Android 9 Pie'a herkesten önce sahip olmak istiyorsanız öncellikle Galaxy App'i açın ve sonrasında Galaxy Beta Program'ı aratın ve indirin. Bu şekilde Android 9 Pie beta programına katılıp Android 9'u Galaxy S9 cihazınızda herkesten önce deneyimleyebileceksiniz.

Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A8 (2018) Güncellemeleri

Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A8 (2018) neredeyse aynı güvenlik güncellemesini Ekim ayı itibariyle aldı. Bu güncelleme için Ayarlar > Sistem Güncellemeleri (en altta) butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu seçeneğe tıkladığınızda cihaz için indirilebillir olan son güncellemeler kontrol edilecek ve isteğinize bağlı indirip yüklenecek.

Galaxy J3 Eclipse

Galaxy J3 Eclipse bir hafta kadar önce cihazı Android'in daha yeni bir sürümü olan Android 8 Oreo'ya yükselten bir güncelleme aldı. Bu güncellemeyi Ayarlar > Sistem Güncellemeleri yolu ile telefonunuza uygun güncellemeleri kontrol ederek ve varsa son güncellemeyi indirerek edinebilirsiniz.

Galaxy Note 9

Galaxy Note 9, arka kamerası için iyileştirmeler içeren bir güncelleme aldı. Galaxy Note 9'un aldığı bu güncellemenin kamerayı iyileştirmesini bekleyen kullanıcılar, kamerada bir değişiklik hissetmediklerini ifade etti. Samsung Galaxy S9'un Android 9 Pie beta programına katılabileceği gibi büyük ihtimalle Galaxy Note 9'da bu programa katılabilecek.

Galaxy Note 9 cihazınıza büyük ihtimalle gelecek Android 9 Pie beta programına başvurmak için Galaxy App'i açın ve sonrasında Galaxy Beta Program'ı aratın. Eğer bir indirme seçeneği var ise indirin. Bu şekilde Android 9 Pie beta programına katılıp Android 9'u Galaxy Note 9 cihazınızda herkesten önce deneyimleyebileceksiniz.