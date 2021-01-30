Samsung Galaxy Z Fold 3'ün Yeni Render Görüntüleri Geldi

Samsung'un üzerinde çalıştığı en yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3'tün tasarımını ortaya koyan yeni görseller geldi. Şimdiye kadar ortaya çıkan haberlerden yola çıkılarak oluşturulan görseller, özellikle telefonun kamera dizilimine dikkat çekiyor.

Samsung'un 2021'de karşımıza çıkaracağı en iddialı telefonlardan biri olması beklenen Galaxy Z Fold 3'den ilk haberler gelmeye başladı. Telefonun bir dahili S-Pen ile geleceği, ekrana gömülü ön kamerasının olacağı ve arkada Galaxy S21 Ultra'ya oldukça benzeyen bir kamera dizilimi ile karşımıza çıkacağı düşünülüyordu.

Şimdi ise tüm bu haberlere dayandırılarak oluşturulan bir Galaxy Z Fold 3 görseli paylaşıldı. Görseli paylaşan Ben Geskin, daha önce iPhone X ve Samsung Galaxy Fold 2'nin de nasıl görüneceğine dair telefonlar duyurulmadan aylar öncesinde paylaştığı görseller sebebiyle güvenilir bir kaynak olarak gösteriliyor.

Ekrana gömülü ön kamera, dahili S-Pen ve daha fazlası:

Serinin her yeni telefonuyla birlikte tasarım anlamında ciddi geliştirmeler yapan Samsung, bu kez de ekrana gömülü bir ön kamera ile çentikten kurtularak kusursuz bir ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor gibi görünüyor.

Her ne kadar henüz bu bilgiler kesin olmasa da 2021 yılının en önemli geliştirmlerinden birinin ekrana gömülü kamera teknolojisinin iyiden iyiye hayatımıza dahil olması olacağını biliyoruz. Samsung'un bu noktada ciddi çalışmaları olduğu da bir sır değil ve hatta şirketin bu ekran deneyimini ilk olarak bir dizüstü bilgisayarla sunacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Galaxy Z Fold 3'ün aynı zamanda Galaxy S21 Ultra'nın ana kamera dizilimine oldukça benzeyen bir kamera ile geleceği de düşünülüyor. Yayınlanan görselde de tam olarak bunu görüyoruz. Ayrıca yine daha önceki haberlerde de karşımıza çıkmış olan, telefonun dahili bir S-Pen ile geleceği iddiasına da yayınlanan görsellerde yer verildi.