Galaxy Z Fold 7 ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. 200 MP ana kameraya sahip olacağı ve iç ekrandaki kameranın önceki modellere kıyasla iyileştirileceği ortaya çıktı.

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre cihaz, 200 MP çözünürlüğe sahip bir ana kamera ile gelecek.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Gelen bilgilere göre iç ekrandaki kamera da önceki modellere göre daha iyi olacak gibi görünüyor.

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Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy Z Fold 7’nin ana kamerasının 200 MP olacağı paylaşıldı. Bu kameranın, Galaxy S25 Ultra modelinde kullanılan sensörle aynı olacağı belirtildi. Samsung’un yazılım optimizasyonlarına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Galaxy S25 Ultra’nın kamerasının önceki modellere kıyasla daha iyi performans sunduğu biliniyor. Bunun yanı sıra, cihazın 10 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı ve dış ekranda 10 MP selfie kamerası ile geleceği aktarıldı.

İç ekrana yerleştirilen kamerada da bazı yenilikler olacağı aktarıldı. Mevcut modellerde ekran altına yerleştirilen 4 MP çözünürlüğündeki sensörün, düşük görüntü kalitesi nedeniyle eleştirildiği biliniyor. Galaxy Z Fold 7’de bu sensörün yine 4 MP olacağı, ancak yapılan iyileştirmelerle daha iyi bir deneyim sunmasının beklendiği paylaşıldı. Bu gelişmenin, Samsung’un ekran altı kamera teknolojisindeki ilerlemelerden kaynaklandığı öne sürüldü.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonunun temmuz ayında tanıtılacağı paylaşıldı. Galaxy Z Fold 7’nin, özellikle kamera donanımıyla serinin önceki modellerine kıyasla en büyük değişiklikleri sunan modellerden biri olacağı aktarıldı.