Samsung'un gelecek yılın başında piyasaya sürülecek amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, yıllar önce gördüğümüz bir kamera özelliğiyle gelecek.

Samsung'un önümüzdeki yılın başında piyasaya sürmeyi planladığı amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, uzun süredir kullanılmayan bir kamera özelliğini geri getirebilir.

Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, Galaxy S26 Ultra'nın değişken diyafram açıklığına sahip olabileceğini öne sürüyor.

Galaxy S26 Ultra'da değişken diyafram açıklığı bulunacak

Esasında bu özellik ilk olarak Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinde kullanılmıştı. Samsung, bu teknolojiyle lensin çevredeki ışık koşullarına bağlı olarak F/1.5 ve F/2.4 arasında geçiş yapmasını sağlamıştı ancak ilerleyen yıllarda şirket, bu özelliği amiral gemilerinden çıkarmıştı.

Kaynaklara göre Samsung, çift diyafram yerine üçlü veya dörtlü diyafram ayarına sahip yeni bir sistem geliştirecek. Bu da kullanıcılara daha fazla ışık kontrolü ve üstün fotoğraf/video deneyimi sunacak.

Öte yandan sızdırılan prototiplerden biri Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcisini içeriyor. Bu yeni işlemcinin gelişmiş Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) ile fotoğraf kalitesini daha da yükseltmesi bekleniyor.