Samsung, Galaxy S25 ailesini Galaxy AI Subscription Club programı kapsamına aldı. Bu karar ile Güney Kore'deki tüketiciler, Galaxy S25'i tabiri caizse çerez parasına kullanabilecekler.

Bu akşam saat 21.00'de Galaxy S25 ailesini duyuracak olan teknoloji devi Samsung'dan, Güney Kore'deki tüketicileri mest edecek bir açıklama yaptı. Şirket, Galaxy S25 ailesinin "New Galaxy AI Subscription Club" kapsamında olacağını açıkladı. Yapılan bu açıklama, dünyanın dört bir yanında yaşayan tüketicilere "Keşke Güney Kore'de yaşıyor olsaydım." dedirtecek türden.

Samsung, Galaxy AI Subscription Club isimli abonelik sistemini geçtiğimiz ay duyurdu. Bu abonelik sistemi, bazı ülkelerde ürün kiralanması amacıyla hayata geçirildi. Böylelikle tüketiciler, Samsung ürünlerini oldukça cazip fiyatlarla kullanabileceklerdi. İşte bu etkileyici sistem, Galaxy S25 için de geçerli olacak.

Samsung Galaxy S25'in maliyeti, aylık 4 dolar olacak

Samsung'un Güney Kore'de yayımladığı basın bültenine göre Samsung Galaxy S25 kullanmak isteyen bir tüketici, aylık sadece 4 dolardan başlayan fiyatlarla faturalandırılacak. Tüketiciler, 12 veya 24 ay süreli kontratlar oluşturabilecekler. Böyle bir kampanya, Türkiye'de de büyük ilgi görebilirdi. Zira 4 dolar dediğiniz para bugün yaklaşık 150 TL'ye denk geliyor.

Bu arada; Galaxy AI Subscription Club paketinin tek avantajı bu değil. Diyelim ki 12 aylık bir kontrat yapıldı. Bu süre sona erdiği zaman cihaz ücretinin yarısı, tüketiciye iade edilecek. Tüketici, bu iade ile Galaxy S serisinin bir sonraki modeline geçiş yapabilecek. Kılıf ve batarya değişimi için indirim sunan abonelik sistemi, ücretsiz onarım desteği de verecek. Böylelikle tüketiciler için kusursuz bir deneyim sunulmuş olacak.