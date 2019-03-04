Optik Parmak İzi Okuyucu, Sahte Nesne ile Kandırıldı

Twitter'da paylaşılan bir videoya göre ekrana gömülü optik parmak izi okuyucu, sahte bir nesne ile karşılaştığında gerçek bir parmak olmadığını algılayamıyor ve ekran kilidini açıyor.

Çinli akıllı telefon üreticileri, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini son birkaç yıldır akıllı telefonlarına entegre ediyorlar. Samsung ise bu gelişmiş teknolojiyi ilk kez Galaxy S10 ile birlikte karşımıza çıkardı. Daha da önemlisi Samsung, Çinli rakipleri gibi optik parmak izi tarayıcı değil, ultrasonik parmak izi tarayıcı kullandı.

Samsung’un iddiası, ultrasonik parmak izi tarayıcının, optik parmak izi tarayıcıdan daha güvenli olduğu yönündeydi. Nedeni ise optik parmak izi tarayıcının parmak izini 2D, ultrasonik parmak izi okuyucunun ise 3D olarak taramasıydı. Yani ultrasonik parmak izi tarayıcıyı kandırmak, optik parmak izi okuyucuyu kandırmaktan çok ama çok daha zor.

Sudhanshu Ambhore adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir video, optik parmak izi okuyucunun, cihaz sahibinin parmak izini kopyaladıktan sonra ne kadar kolay kandırılabileceğini açık bir şekilde gösteriyor. Ambhore, tweetinde Oppo etiketi kullansa da cihazın hangi model olduğu bilinmediğinden şimdilik bir iddia olduğunu söyleyebiliriz.

Optik parmak izi okuyucu, ekrana bir parmak temas ettiğinde optik sensörlerini kullanarak parmaktaki çizgileri yani parmak izini tarar. Kayıtlı parmak izi ile eşleşme sağlandığında ise ekran kilidini açar. Bu teknoloji, 2D yüz tanımanın daha gelişmiş bir versiyonu gibi çalıştığından sahte veriler ile kandırmak çok daha kolaydır.

Ultrasonik parmak izi tarayıcılar, yaydığı titreşimlerin parmaktaki kırılmasını 3 boyutlu olarak haritalandırır ve kaydeder. Böylece parmak izi tarayıcıyı kandırmak için 2 boyutlu bir nesne yerine cihaz sahibinin parmağının birebir kopyası gerekir. Ambhore’un paylaştığı videodan anladığımız kadarı ile Samsung, ultrasonik parmak izi tarayıcı konusundaki iddialarında haklı.