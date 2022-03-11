Samsung, Garip Bir Katlanabilir Ekranlı Telefon Geliştiriyor

Samsung'un yeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefon patenti ortaya çıktı. Patent görüntüleri, Samsung'un hem katlanan hem kaydırılan ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Birden çok kullanım kombinasyonu sunan telefonun gerçek bir ürün haline gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Akıllı telefon sektörü, özellikle de son birkaç yıldır katlanabilir ekran teknolojisine odaklanmış durumda. Samsung ve Huawei gibi şirketler, bir süredir zaten katlanabilir ekranlı telefonlar üretiyor ve bunları tüketicilere buluşturuyorlar. Ortaya çıkan son bilgilerse Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonlara bakış açısının ciddi anlamda derinleşmiş olduğunu gözler önüne seriyor.

Samsung'un yeni bir akıllı telefon patenti ortaya çıktı. "Galaxy Z Flip & Slide" olarak isimlendirilen bu patent, şirketin hem kaydırılan hem de katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun gerçek bir ürün haline gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Peki Samsung'un yeni patenti nasıl görünüyor?

İşte Samsung'un hem katlanabilir hem kaydırılabilir ekranlı telefonu:

Samsung'un patentlediği akıllı telefon, birden çok kullanım kombinasyonuna sahip olacak gibi görünüyor. Örneğin bu akıllı telefon, Galaxy Z Flip gibi katlanıp açılabilecek. Kullanıcılar ayrıca, ekranı çekerek büyütebilecekler. Aslında buraya kadar her şeyin nispeten olağan olduğunu söyleyebiliriz. Esas sürpriz bundan sonra geliyor. Patente göre bu akıllı telefonun ekranı, katlama noktasından da uzatılabilecek. Telefonu bu şekilde uzattığınızda, şöyle bir görüntü ile karşılaşacaksınız:

Samsung'un patent belgeleri arasında yer alan görüntüler, bu akıllı telefonun iki kişinin aynı anda oyun oynamasına izin verebileceğini gösteriyor. Ancak bunun ne kadar işlevsel olacağı biraz tartışma konusu. İki kişi karşı karşıya geçer ve pekala oyun oynayabilir. Peki taraflardan bir tanesi oyunun heyecanı ile telefonu kendine doğru çekmeye çalışırsa?

Samsung'un yeni patenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir akıllı telefon kullanmak ister miydiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...