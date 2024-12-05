Samsung, One UI 7 Beta’yı Galaxy S24 serisi için kullanıma sundu. Şu an için beta sürümü sınırlı sayıda ülkede erişilebilir durumda.

Samsung, uzun süredir beklenen One UI 7 beta güncellemesini Galaxy S24 serisi için kullanıma sunmaya başladı. Android 15 tabanlı olan bu güncelleme, gelişmiş yapay zekâ özellikleri ve yenilikçi tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

Samsung'un yeni güncellemesi, özellikle yapay zekâ odaklı işlevlerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Yapay zekâ destekli yeni özellikler

Metin özetleme, yazım düzeltme ve notları madde işaretlerine dönüştürme gibi özellikler, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Yeni geliştirilen çağrı transkripti özelliği, 20'den fazla dili destekleyerek sesli görüşmeleri metne dönüştürmeyi mümkün kılıyor.

Güncelleme tasarımsal açıdan da önemli yenilikler sunuyor. Ana ekranın sadeleştirilmesi, yeniden tasarlanmış widget’lar ve yenilenen kamera arayüzü gibi iyileştirmeler, kullanıcıların cihazları daha rahat kullanabilmesine olanak tanıyor. One UI 7, ayrıca "Now Bar" özelliği ile önemli bildirimlere hızlı erişim sağlamayı mümkün kılıyor.

Samsung, One UI 7'nin sürümünü 2025'in ilk çeyreğinde Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıcılara sunmayı planlıyor. Şu an için beta sürümü sınırlı sayıda ülkede Galaxy S24 serisi kullanıcıları için erişilebilir durumda. Türkiye’deki kullanıcılar ise 2025’in ilk çeyreğinde resmi güncellemeye ulaşabilecek.