Samsung, One UI 8 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Görsel geçişleri geliştiren ve nostaljik animasyonları geri getiren Decal Shader özelliğini sunmayı planlıyor.

Samsung One UI 8 ile ilgili yeni bir sızıntı, cihazların gelecekteki yazılım güncellemelerinde nostaljik bir özelliğin geri dönebileceğini bizlere gösterdi. Özellikle TouchWiz dönemiyle özdeşleşen "Decal Shader" özelliği, One UI 8 ile birlikte tekrar karşımıza çıkabilir.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 için geliştirme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Şirket, One UI 7'yi henüz tam olarak yayımlamadan, One UI 8’in erken testlerine başlamış durumda. Sızıntılara göre, bu yeni sürümde görsel geçişleri geliştiren ve kullanıcı deneyimini iyileştiren "Decal Shader" özelliği yer alacak.

Decal Shader geri dönüyor

Decal Shader, TouchWiz arayüzü döneminde sıkça karşılaşılan animasyonları, modern bir şekilde geri getirebilir. Ancak bu özelliğin nasıl işlevsel hale getirileceği konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bir diğer öne çıkan iddia ise, Decal Shader’ın daha akıcı bir görsel deneyim sunacak şekilde tasarlanmış olabileceği yönünde. Sızıntılara göre, bu özellik, yeni bir kilit ekranı animasyonu ekleyebilir ve eski tasarım öğelerinin modern bir versiyonunu sunabilir. Bu da arayüzün görselliğini ve etkileşimini artırabilir.

One UI 8’in çıkış tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, bu sızıntılar Samsung’un yazılım geliştirme sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor. Galaxy S25 serisinin tanıtılmasının ardından, One UI 8’in özellikleri hakkında daha fazla bilgi paylaşılabilir. Gelişmeleri merakla bekliyor olacağız.