Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın yeni tasarımları sızdırıldı. Cihazların zarif çizgileri ve yenilikçi özellikleri ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra için yeni render görselleri sızdırıldı. Akıllı telefon dünyasında büyük bir merakla beklenen bu modellerin tasarımları, yeni görsellerle yeniden gündemde.

Samsung’un 2025 yılında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S25 serisi, son günlerde çeşitli sızıntılarla dikkat çekiyor. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra’nın tasarımlarına dair yeni açılardan çekilmiş bu görseller, cihazların tasarımını bir kez daha netleştirmiş oldu.

S25 serisinin tasarımı sızdırıldı

Galaxy S25 Ultra, selefine göre daha zarif bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihazın kenarları, hafif kavisli yapısıyla dikkat çekerken, ekran çerçeveleri ise önceki modellere göre daha ince. Ayrıca her üç modelde de kamera yerleşimi farklı bir tasarımla sunuluyor. Ekran boyutlarına göre ise daha kompakt bir tasarım öne çıkıyor.

Sızdırılan verilere göre, cihazlar Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle güçlendirilmiş. Galaxy S25 Ultra, 50 MP çözünürlüklü bir ultra geniş açılı kameraya sahipken, Galaxy S25 modeli ise 12 GB RAM ile kullanıcıları karşılayacak. Ayrıca Galaxy S25 Ultra'nın S Pen'inin Bluetooth desteğiyle geleceğine dair yeni bir iddia da gündemde.