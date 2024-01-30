Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları, uzun süredir rakiplerinin gerisinde olduğu bir alanda açığını kapatıyor olabilir. Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold5'lere kaza tespit özelliği gelebileceği konuşuluyor.

Bir trafik kazası gerçekleştiğinde telefona erişimin ya da telefonla yardım çağırmanın imkansız olduğu durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumlarda kaza tespiti özelliği, hayat kurtarabiliyor.

Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer, mikrofon gibi çeşitli sensörleri kazaları tespit edebilme ve acil durum servislerini ya da önceden belirlenmiş kişileri aramada kullanabiliyor. Bu özellik, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarına da gelebilir.

Samsung, hala kaza tespit özelliği sunmuyor

Daha önce Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL'de ve iPhone 14'ten bu yana tüm iPhone ve Apple Watch'larda bulunan bu özellik Samsung telefonlarda ise hala yok. Samsung'un Galaxy S24 serisi ve Z Fold 5 ile bu eksikliği kapatacak gibi duruyor. Pek çok Android cihaz gibi Samsung'un akıllı telefonlarında da kaza tespit özelliği için kullanılabilecek olan hareket tespit, konum belirleme, ses algılama sensörü gibi sensörler bulunuyor. Öte yandan kaza tespit özelliğini geliştirmek için donanım dışında hatalı uyarıları engelleyecek ve bataryanın ömrünü kısaltmayacak çözümler de üretilmesi gerekiyor.

Tasker uygulamasını kurcalayan Mishall Rahman, Galaxy Z Fold 5 ve S24 Ultra içinde "Araç Kaza Tespit Uyanma" özelliği bulunduğunu keşfetti. Bu keşifle birlikte uygulamanın fonksiyonlarını kontrol etmek için özel olarak geliştirilmiş MoccaMobile adlı bir sistem uygulaması da ortaya çıkartıldı.

Sensörler ve uygulama, özelliğin amiral gemisi telefonlarında bu özelliğin gizli olarak da olsa bulunduğunu gösteriyor ancak özelliği kullanmayı sağlayabilecek bir arayüzün eksikliği de göze çarpıyor. Samsung şimdilik bu konuda bir açıklamada bulunmadı.