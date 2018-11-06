Samsung'un Katlanabilir Telefonunun UX'i Açıklanıyor

Samsung'un her yıl düzenlediği geliştirici konferansı 7 Kasım'da başlıyor.

Samsung'un yarınki konferansından beklentiler büyük. Dün SDC etkinliğinde yayınlanan rapora göre şirket, katlanabilir telefonunun önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

Samsung'un katlanabilir telefonunun çalışmaları yıllar öncesine dayanıyor ancak son birkaç ayda hızla ilerleme kaydettiler. Samsung'un CEO'su cihazın bu sene geldiğini ve daha önceki raporun geliştirici konferansına ilk bakışımız olduğunu belirtti. Reuters'dan bugün gelen rapora göre Samsung, yıllık konferansında cihazın kullanıcı deneyiminin nasıl olduğunu ve neler yapabileceğini gösterecek.

Rapordan alıntılanan bilgiyi bizlerle paylaşan Samsung yetkilisi şunları söyledi: "Amiral gemilerimizin aksine katlanabilir telefonun tasarımı farklı bir yaklaşım getiriyor ve kullanıcı deneyimi açısından tamamen yeni bir konsept. Telefonu pazara sunmadan önce, geliştiricilerle şu ana kadar yaptığımız şeyleri paylaşmak ve onların düşüncelerini öğrenmek istiyoruz." dedi.

Rapor, bu haftaki konferansta telefonun ilk görüntülerinin kamuya açıklanacağını belirtiyor. Ancak büyük olasılıkla cihazın çalışan bir modeli gösterilmeyecek. SamMobile'den sızan bir bilgiye göre, SDC programında "Galaxy UX" başlıklı oturumda "katlanabilir bir ekranın tamamen yeni bir deneyim yarattığı" bahsedildi.

Samsung'un Android Pie'a geçmesiyle ilgili görüşler bu yönde. Bu haftaki konferans da muhtemelen söz konusu güncellemenin resmi bir beta sürümü için zemin hazırlayacak gibi.