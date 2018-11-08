Samsung, Galaxy S10'un da arayüzü olacak yeni One UI arayüzünü tanıttı. Tek elle kullanım ve karanlık mod özellikleri ile dikkat çeken arayüz, Samsung akıllı telefonların çehresini tamamı ile değiştirecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yılki Geliştirici Konferansı’na hızlı bir giriş yaptı ve merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonunu ilk kez ortaya çıkardı. Fakat Samsung Geliştirici Konferansı’nda en çok dikkat çeken ‘ürün’, şirketin amiral gemilerine sunacağı yeni arayüzü olan One UI oldu.

Android Nougat ve Oreo sürümleri üzerine inşa edilen Samsung Experience arayüzünün yerini alacak olan One UI, Galaxy akıllı telefonların tasarımını baştan aşağı değiştiriyor. Galaxy S8 ile birlikte tanıştığımız Infinity Display tasarımına tam uyum sağlamak için geliştirilen One UI’nin en dikkat çeken özellikleri ise tek elle kullanım ve karanlık mod.

Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy Note serisi ile birlikte büyük ekranlı akıllı telefonlara öncülük yaptı. Bugüne geldiğimizde ise neredeyse bütün amiral gemilerinin 6 inç ve üzeri ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Samsung, devasa ekranlarda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için arayüzü, tek elle kullanıma uygun olacak şekilde güncelledi.

Güncelleme neticesinde hem sistem uygulamalarında hem de genel arayüzde gerçekleştireceğiniz her türlü işlemi ekranın üst uçlarına ulaşmadan gerçekleştirmeniz için menüler ve sekmeler ekranın üstünden altına taşındı. Böylece yukarıdaki fotoğrafta da görmüş olduğunuz gibi ekranın küçük bir alanına dokunarak tüm cihazı kontrol edebileceksiniz.

Samsung’un üzerinde durduğu bir diğer konu ise sistem genelinde geçerli olacak olan karanlık mod. Günümüzde hem güç tasarrufu sağlamak, hem de saatlerce ekrana bakan gözlerimizi biraz olsun rahatlatmak için hemen her uygulamada karanlık mod özelliğini aktif ediyoruz. Samsung, bu işi bir adım daha ileriye götürerek tüm cihaz arayüzünde geçerli olacak bir karanlık mod geliştirdi.

Samsung’un telefonların büyük çoğunluğu Super AMOLED ekrana sahiptir ve bu durum, cihazın siyah renkli bölgelerdeki piksellere enerji vermeyerek siyah rengi sağladığı anlamına geliyor. Yani karanlık mod aktif olduğu sürede yalnızca yazılar ve ikonlar bataryadan güç alacak. Böylece çok ciddi bir şarj tasarrufu söz konusu olacak.

Samsung, Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note9 için Android Pie tabanlı One UI beta sürümünün bu ay içinde yayınlanacağını duyurdu. One UI’nin final sürümü ise Ocak 2019’da 2018 model Galaxy amiral gemisi sahipleri ile buluşacak. Peki ya 2017 model Galaxy amiral gemisi sahiplerine ne olacak?

Samsung, konferans sırasında güncellemenin Galaxy S8, Galaxy S8+ ya da Galaxy Note8 için gelip gelmeyeceğine dair kesin bir açıklama yapmadı. İşin kötü yanı Tom’s Guide, One UI’nin yalnızca Galaxy S9 ve sonraki amiral gemileri için yayınlanacağını, Galaxy Note8 ve önceki amiral gemilerinin One UI’ye sahip olmayacağını belirtti.

Bu noktada karşımıza büyük bir çelişki çıkıyor. Samsung, Galaxy S8, Galaxy S8+ ya da Galaxy Note8 için Android Pie güncellemesi getireceğini resmi olarak doğrulamıştı. Zira şirketin güncelleme döngüsüne baktığımızda da bu cihazların güncelleme alacağını görüyoruz. Peki bu cihazlar One UI almayacaksa ne alacak?

Samsung’un Galaxy S9’daki bazı özellikleri Galaxy S8’e getirmek istemeyeceğini biliyoruz. Ancak şirketin Galaxy S8’e One UI’yi getirmeyecek olması, Android Pie üzerine iki farklı arayüz inşa edeceği ve 2017 model amiral gemilerine One UI yerine ikinci arayüzü yayınlayacağı anlamına geliyor. Bu da şirket için bir hayli yazılım geliştirme masrafı çıkaracaktır. Samsung’un nasıl bir güncelleme takvimi oluşturacağını bekleyip göreceğiz.