Türkiye'nin ilk sanal portföy yarışması olan SanalBorsam, 14 Mart tarihinde başlıyor.

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Yatırım Kulübü tarafından 8 yıldır hazırlanan ve bu yıl 9. kez düzenlenecek olan SanalBorsam isimli kripto para yarışması, Türkiye’nin ilk sanal portföy yarışması olarak da biliniyor.

Öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgi verici eğitimlerin yanı sıra kripto parayla nasıl yatırım yapılması gerektiğini de öğreten bu yarışma, aynı zamanda yarışmanın kazananlarına staj, burs ve daha birçok ödül de veriyor.

Peki SanalBorsam nasıl gerçekleşiyor?

Lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği yarışma, FinFree isimli borsa yarışması üzerinden gerçekleşiyor. Yarışmadan önce uygulamadaki ‘akademi’ bölümünden yarışmacılara borsa hakkında eğitimler veriliyor. Daha sonrasında yarışmacılar, sistem tarafından kendilerine verilen kripto paraları kullanarak yarışma sonunda en çok kazancı sağlayan katılımcı olmak için mücadele verecekler.

Eğer sizde SanalBorsam yarışmasına katılmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak kaydolabilir ve yarışma hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.