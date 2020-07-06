TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş tarafından yapılan açıklamalara göre delici başlığı ile bir ilk olma niteliği taşıyan SARB-83 uçak bombası seri üretime hazır ve mevcut tüm güdüm kitleriyle uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na bağlı (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün (SAGE) geliştirdiği ardışık delicili uçak bombası SARB-83’ün seri üretime hazır olduğu açıklandı.

SARB-83 hakkında bilgi veren TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, NEB-84 geliştirilme sürecinde elde edilen tecrübenin, SARB-83 gibi benzer mühimmatların gelişiminin yolunu açtığını dile getirirken "Uçak bombası olarak kullanılmayan, bildiğimiz kadarıyla ilk defa Türkiye'nin kullandığı bir teknoloji var, ardışık delicili harp başlığı teknolojisi.” şeklinde konuştu ve sözlerine şu şekilde devam etti;

“Bu teknolojiyi uçak bombalarında NEB-84 olarak dünyada ilk biz kullandık. NEB-84'ten edindiğimiz tecrübeyle bunu Mark-83 (MK-83) geometrisinde ve kütlesinde yine ardışık delicili harp başlığı etkinliği olan bir mühimmat geliştirme projesi olarak öz kaynaklarımızla başlattık.”

Okumuş’un açıklamalarına göre SARB-83’te, MK-83 uçak bombalarında kullanılabilen tüm güdüm kitleri kullanılabilecek. SARB-83 projesinin SERT-82'ye göre daha hızlı ilerlediğini belirten Okumuş, bombanın alt sistem testleri ve çevresel testlerinin önceden sonuçlandırıldığını, son olarak kalifikasyon ve delici etkinliğini görme testlerinin nihayet tamamlandığını belirtti.

Testlerin Hedef Balistiği Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) gerçekleştirildiğini söyleyen Okumuş, “NEB-84 testini İngiltere'de yapmak zorunda kalmıştık, bu altyapı yoktu. Artık kendi altyapımızda kendi geliştirdiğimiz mühimmatı, SARB-83'ü test etmiş olduk. Çok güzel görüntüler de aldık ve test de çok başarılı oldu.” dedi.

SARB-83 için belki son kez uçaktan tamamen canlı atış testi yapabiliriz diyen Okumuş, “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı doğrultusunda gelecek taleplere göre seri üretimi yapılabilir durumda.” diyerek SARB-83’ün üretime hazır olduğunu resmen beyan etti.

SARB-83’ün ihracat potansiyeli hakkında da konuşan Gürcan Okumuş, “SARB-83 şu anda envanterde olmayan, dünyada da benzeri çok az olan bir mühimmat. En büyük avantajı MK-83 geometrisinde ve kütlesinde olduğu için yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti, Kanatlı Güdüm Kiti ile uyumlu şekilde görev yapabilecek, yurt dışına ihraç potansiyeli olan bir ürün olması.” dedi.

Son olarak hem SARB-38 hem de SERT-83’ün deliciliği hakkında konuşan Okumuş, “SERT-82, 1 metrelik betonu; SARB-83, 1,8 metrelik betonu delebilecek. Seri üretimi tamamladıktan sonra TSK envanterine alınabilir, ihracat potansiyeli olan ürünler bunlar. Türk savunma sanayisinde ihracat konusunda son yıllardaki ivmemizi artıracaklarını düşünüyoruz.” dedi.