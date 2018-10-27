Apple iPhone XR, Şimdiden Parçalarına Ayrıldı

Satışına başlanalı henüz saatler olan iPhone XR, meraklıları tarafından hemen söküldü.

Apple'ın en son modellerinden birisi olan iPhone XR dünya çapında birkaç ülke ve bölgede satışa sunulmaya başlandı. Her zaman olduğu gibi iFixit kullanıcıları, iPhone'u hızlıca ele geçirmeyi başarmış ve sökmeye bile başlamış.

iPhone XR modelinin 2942 mAh bataryaya sahip olduğunu uzun bir süredir biliyorduk. Cihazın sökülmesi sonucunda görülen şey ise iPhone XS'in bataryasından daha büyük olan 11.16Wh'lık (3.79V'da 2.944 mAh) bir batarya. Ancak iPhone XS Max modelinde bulunan 3.179 mAh bataryaya göre biraz daha küçük. Bu modeldeki batarya X, XS, XS Max modellerinde bulunan L tipi bataryadan farklı olarak dikdörtgen yapıya sahip.

iPhone XR'daki depolama, Toshiba'nın 64 GB'lık modeli. Tam model numarası '(TSB3243VC0428CHNA1)' olarak geçiyor. Artık Apple, Qualcoom'un da daha önce onayladığı gibi Intel'in LTE modemine geçti. Tüm modellerde 'PMB9955' modem ve Intel PMIC (PMB5829) bulunuyor. Intel'in 14 nm üretim sürecine sahip beşinci nesil LTE modemi 1 Gbps indirme ve 150 Mbps yükleme hızlarına imkan sağlıyor.

Ayrıca sökülme sonucu, iPhone modellerinde henüz ilk defa kullanılmış olan modüler sim kart modülü de ortaya çıkmış oluyor. iFixit, cihaza verdiği oylamalarda pek de sağlam bulmadığını belirtmiş.