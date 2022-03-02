SD Karttan Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Akıllı telefon ve dijital kamera gibi ürünlerde kullanılan SD kartlar, zaman zaman veri kayıplarına yol açabiliyor. Ancak bu çok da korkulacak bir durum değil. Zira kaybolan dosyaları kurtarmanın bir yolu var. Peki SD karttan silinen dosyaları geri getirme işlemi nasıl yapılır?

Yaşanan teknolojik gelişmeler, hayatın dijitalleşmesine yol açtı. Artık en kıymetli verilerimizden tutun tuttuğumuz bir not bile dijital ortamda saklanıyor. Ancak bunun bazı riskleri var. Örneğin SD kart olarak da bilinen taşınabilir hafıza kartları gibi ürünler çok çabuk bozulabiliyor. Bu da çoğu zaman önemli verilerin kaybına yol açıyor. Peki sd kart silinen dosyaları geri getirme işlemi nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabına bakalım.

SD kartlar, hayatımıza büyük oranda adapte olmuş durumda. Farklı fiziksel boyut formlarına sahip olan taşınabilir bellekler, 1 TB gibi devasa depolama kapasitelerine ulaşmış durumdalar. Akıllı telefonlarda kullandığımız microSD kartlar da temelinde SD kart. Şimdi sizlere, bu tür hafıza kartından silinen dosyaları geri getirme işlemini nasıl yapabileceğimizi anlatacağız. Dilerseniz lafı daha uzatmadan detaylara geçelim.

SD kartlarda silinen dosyaları geri getirme

SD kartlar, yapıları gereğince zaten oldukça hassas ürünler. Haliyle bu ürünler kolayca bozulabiliyor. Bazen de kullanıcılar, yanlışlıkla kartlardaki verileri silebiliyorlar. Peki kaybolan verileri kurtarmanın herhangi bir yolu var mı? Elbette var. Eğer yeterince sakin kalırsanız ve aşağıda sizlerle paylaştığımız adımları tek tek uygularsanız, kaybettiğiniz dosyaları rahatlıkla geri getirebilirsiniz.

Hafıza kartlarına eklenen veriler, bazen yazılımsal çakışmalar bazen de yanlışlıkla silinmeleri nedeniyle kaybedilebiliyorlar. Bazense veriler çeşitli nedenlerden ötürü gizlenip, ulaşılamayabiliyor. Bu gibi durumların tüketicileri ne kadar etkilediğini bilen Tenorshare tarafından piyasaya sürülen 4DDiG isimli yazılımsa tam olarak bu soruna çözüm buluyor. SD karttan silinen dosyaları geri getirme işlemini yapabilen uygulama, birkaç basit dokunuş ile sizi tüm sorunlarınızdan kurtarabilir. Peki Tenorshare 4DDiG nasıl kullanılır? Gelin hep birlikte, herhangi bir nedenden ötürü kaybettiğiniz verileri nasıl geri getireceğinize hep birlikte bakalım.

Tenorshare 4DDiG ile hafıza kartından silinen dosyaları geri getirme nasıl yapılır?

Adım #1: Tenorshare 4DDiG’i indirin.

Tenorshare 4DDiG’i indirin. Adım #2: Verileri geri getireceğiniz hafıza kartını seçin.

Verileri geri getireceğiniz hafıza kartını seçin. Adım #3: Kurtarmak istediğiniz dosya türlerini belirleyin.

Kurtarmak istediğiniz dosya türlerini belirleyin. Adım #4: Taramayı başlatın.

Taramayı başlatın. Adım #5: Bulunan dosyaları başka bir kaynağa aktarın.

Adım #1: Tenorshare 4DDiG’i indirin

Tenorshare 4DDiG, Windows ve Mac için uyumlu olan bir uygulama. Bu da hangi bilgisayarı kullanırsanız kullanın, Tenorshare 4DDiG’i kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Uygulamayı indirmek için yapmanız gereken tek şeyse buradaki bağlantıyı kullanarak Tenorshare 4DDiG’in indirme sayfasına ulaşmak.

Adım #2: Verileri geri getireceğiniz hafıza kartını seçin

SD karttan silinen dosyaları geri getirme işlemini sağlayan Tenorshare 4DDiG, oldukça basit bir arayüze sahip. Uygulamayı yükledikten sonra yukarıdaki fotoğraf ile karşılaşacaksınız. Yapmanız gereken ilk şey, kurtarmak istediğiniz dosyalar için doğru SD kartı seçmek. Eğer o an bilgisayarınızda birden çok hafıza kartı takılıysa, yalnızca veri kurtaracağınızı takılı tutmak işinizi kolaylaştırabilir.

Adım #3: Kurtarmak istediğiniz dosya türlerini belirleyin

Hafıza kartındaki tüm verileri istemsiz bir şekilde silmiş ya da kaybetmiş olabilirsiniz. Bu tür durumlarda verilerin tamamını kurtarmak isteyebileceğiniz gibi yalnızca fotoğrafları ya da diğer belgeleri kurtarmak isteyebilirsiniz. Tenorshare 4DDiG, bu noktada sizin için avantaj sağlıyor. Dilerseniz tüm dosya türlerini dilerseniz de yalnızca belirli bir dosya türünü kurtarmak için seçim yapabilirsiniz.

Adım #4: Taramayı başlatın

Hafıza kartından silinen dosyaları geri getirme işleminin en can sıkıcı aşamasına geldiğinizi söyleyelim. Zira bu aşamada taramayı başlatmanız ve tarama bitene kadar beklemeniz gerekecek. Bu durum, her kullanıcı için değişen bir süreç. Şöyle ki hafıza kartınız ne kadar büyük ve ne kadar doluysa, kaybettiğiniz verileri bulmak o kadar uzun sürecektir. Bu noktada beklemekten başka bir çareniz olmadığını belirtelim.

Adım #5: Bulunan dosyaları başka bir kaynağa aktarın

Tenorshare 4DDiG, tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulduğu tüm dosyaları size gösterecek. Bu noktada iki tercihiniz var. Bunlardan bir tanesi, kaybettiğiniz tüm dosyaları kurtarmak. Böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa da bulunan dosyaları inceleyebilir, yalnızca kurtarmak istediğiniz dosyalar için yeni bir konum belirledikten sonra “Recover” butonu ile veri kurtarmaya başlayabilirsiniz.

Tenorshare 4DDiG ile silinen ya da kaybolan dosyaları kurtarmak işte bu kadar kolay. Eğer yukarıdaki aşamaları büyük bir dikkatle tekrarlarsanız, verilerinizi kurtarma noktasında hiçbir sorun yaşamayacağınızı belirtmek isteriz.

Bu içeriğimizde sizlere, SD karttan silinen dosyaları geri getirme işlemini nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalıştık. Dileriz bu yöntem işinize yarar ve sizin için kritik önem arz eden dosyaları rahatlıkla kurtarırsınız. Başka bir nasıl yapılır içeriğinde görüşmek üzere…