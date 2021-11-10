Seul, Metaverse Evrenine Dahil Olan İlk Kent Olacak

Seul, geleceğin interneti olarak anılan metaverse'e dahil olan ilk kent olacağını duyurdu. Oturduğunuz yerden, sadece bir adet sanal gerçeklik gözlüğünün yardımıyla kenti gezmenin ya da belediye binasına gitmenin mümkün olacağı projenin, 2022'sonuna kadar hazır olması bekleniyor.

Güney Kore’nin başkenti Seul, internetin geleceği olarak nitelendirilen, son zamanların en merak edilen sanal gerçeklik projesi ‘metaverse’ evrenine dahil olan ilk kent olacak. Metaverse projesinin tamamlanması sonrasında, sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin yardımıyla kent çapında turlar düzenlenmesi ve pek çok kamu hizmetiyle kültürel etkinlikten yararlanmak da mümkün olacak.

3 Kasım tarihinde Seul yerel yönetimi tarafından halka duyurulan planın başarılı sonuç vermesi durumunda Seul halkı, müze turlamamak ve belediye yönetimine şikayette bulunmak gibi pek çok aktiviteyi gerçekleştirmek için sanal belediye binasını ziyaret edebilecek. Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon'un, kentin küresel gücünün artırılmasıyla birlikte aynı zamanda kentin sakinleri arasındaki sosyalleşmeye de katkıda bulunmasını amaçlayan ve 10 yılı kapsayan planının bir parçası olan projeye yapılan yatırımın ise 3.9 milyar won’a (3.3 milyon dolar) patlaması bekleniyor.

Projenin, 2022'nin sonunda doğru hazır olması bekleniyor

Güney Kore’nin COVID-19 pandemisi sonrası ortaya çıkan ekonomik krizden kurtulmak amacıyla merkezi altyapı, sağlık hizmetleri ve ekonomiyi daha iyi bir hale getirmek için yapay zeka ve dijital araçlardan yararlanan Yeni Dijital Anlaşma’nın bir parçası olan yatırım çerçevesinde Seul Belediyesi'ne ait metaverse platformunun, 2022 yılının sonlarına doğru kullanıma açılması planlanıyor.

Tam haliyle 2026 yılında hayata geçecek olan projede, çeşitli sektörlerde hizmet veren kamu hizmetlerine ek olarak Belediye Başkanı’nın sanal ofisi de bulunacak. Aralık ayında başlanması hedeflenen proje kapsamında, 2023 yılında sanal kamu hizmetlerini hedef alan ‘Metaverse 120 Center’ açılacak.

Ancak ulaşım gibi engelleri yok ederek kamu hizmetinde kolaylık ve erişilebilirliği artırması hedeflenen projede ufak bir pürüz de mevcut. Henüz akıllı telefonlar ve bilgisayarlar kadar yaygın bir şekilde kullanılmayan; fiyatları 300 ila 600 dolar arasında değişen sanal gerçek gözlüklerinin görece pahalı olması sebebiyle, pek çok kişinin bu proje için gerekli olan teçhizatı karşılayamaması bekleniyor.