sharp AQUOS R5G

Dünyanın önde gelen elektronik ürün üreticilerinden Sharp, merkezi Japonya’da ‘AQUOS R5G’ adlı yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 865 yonga setinden alan cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geliyor.

Daha çok beyaz eşya ürünleri ile tanınan Sharp, akıllı telefon sektöründeki pastadan pay almanın hesaplarını yapıyor. Japon şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli AQUOS R5G’yi tanıttı. İsminde de anlayacağınız üzere 5G entegrasyonuna sahip olan akıllı telefon, aynı zamanda Bluetooth 5.1 ve WiFi 6 gibi yeni nesil bağlantı özelliklerini de destekliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, AQUOS R5G’nin sunduğu özelliklere hep birlikte göz atalım.

AQUOS R5G, 6,5 inç büyüklüğündeki ekranında QHD+ (1440 x 3168) çözünürlük sunuyor. Telefonunun üst tarafında yer alan ‘U’ şeklindeki çentikte, f/2.0 diyaframlı 16.4MP kamera yer alıyor. Ekranın alt kısmında fiziksel bir ana ekran düğmesine ev sahipliği yapan AQUOS R5G, arkada dikey olarak konumlanmış 48MP + 12.2MP + 12MP + 2MP dörtlü lens kurulumu bulunuyor. Optik görüntü sabitleme ve Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama gibi özelliklere sahip olan cihaz, 8K video kaydedebiliyor.

AQUOS R5G tasarımı

Ortamdaki ışığa göre ekranı otomatik olarak ayarlayan "Rich Color" adlı yerleşik bir görüntü kontrol teknolojisine sahip olan AQUOS R5G, gücünü Snapdragon 865 işlemciden alıyor. 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile gelen telefon, microSD kart ile 1TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 standardına aynı anda destek sağlayan AQUOS R5G, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve önceden yüklenmiş olan Adobe Photoshop Express uygulaması ile birlikte çıkıyor. Yeni amiral gemisinin fiyatlandırmasını henüz paylaşmayan Sharp, konuya ilişkin detayların yakın zaman sonra açıklanacağını belirtti.

AQUOS R5G özellikleri:

Ekran: 6,5 inç QHD + (1440 x 3168)

6,5 inç QHD + (1440 x 3168) Boyut: 162mm × 75mm × 8.9mm

162mm × 75mm × 8.9mm Ağırlık: 189g

189g Batarya: 3,730mAh

3,730mAh Ön Kamera: 16.4MP

16.4MP Arka Kamera: 48MP + 12.2MP + 12MP + 2MP

48MP + 12.2MP + 12MP + 2MP RAM: 12GB

12GB Depolama: 256GB (microSD kart desteği)

256GB (microSD kart desteği) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi 6, Bluetooth 5.1

AQUOS R5G tanıtım videosu