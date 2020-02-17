sharp AQUOS R5G

Daha çok beyaz eşya ürünleri ile tanınan Sharp, akıllı telefon sektöründeki pastadan pay almanın hesaplarını yapıyor. Japon şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli AQUOS R5G’yi tanıttı. İsminde de anlayacağınız üzere 5G entegrasyonuna sahip olan akıllı telefon, aynı zamanda Bluetooth 5.1 ve WiFi 6 gibi yeni nesil bağlantı özelliklerini de destekliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, AQUOS R5G’nin sunduğu özelliklere hep birlikte göz atalım.
AQUOS R5G, 6,5 inç büyüklüğündeki ekranında QHD+ (1440 x 3168) çözünürlük sunuyor. Telefonunun üst tarafında yer alan ‘U’ şeklindeki çentikte, f/2.0 diyaframlı 16.4MP kamera yer alıyor. Ekranın alt kısmında fiziksel bir ana ekran düğmesine ev sahipliği yapan AQUOS R5G, arkada dikey olarak konumlanmış 48MP + 12.2MP + 12MP + 2MP dörtlü lens kurulumu bulunuyor. Optik görüntü sabitleme ve Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama gibi özelliklere sahip olan cihaz, 8K video kaydedebiliyor.
AQUOS R5G tasarımı
Ortamdaki ışığa göre ekranı otomatik olarak ayarlayan "Rich Color" adlı yerleşik bir görüntü kontrol teknolojisine sahip olan AQUOS R5G, gücünü Snapdragon 865 işlemciden alıyor. 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile gelen telefon, microSD kart ile 1TB'a kadar depolama alanı sunuyor.
WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 standardına aynı anda destek sağlayan AQUOS R5G, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve önceden yüklenmiş olan Adobe Photoshop Express uygulaması ile birlikte çıkıyor. Yeni amiral gemisinin fiyatlandırmasını henüz paylaşmayan Sharp, konuya ilişkin detayların yakın zaman sonra açıklanacağını belirtti.
AQUOS R5G özellikleri:
- Ekran: 6,5 inç QHD + (1440 x 3168)
- Boyut: 162mm × 75mm × 8.9mm
- Ağırlık: 189g
- Batarya: 3,730mAh
- Ön Kamera: 16.4MP
- Arka Kamera: 48MP + 12.2MP + 12MP + 2MP
- RAM: 12GB
- Depolama: 256GB (microSD kart desteği)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi 6, Bluetooth 5.1
AQUOS R5G tanıtım videosu