Bazı üst düzey YouTube yöneticilerine göre Shorts videolar, platformu büyük bir mali krizin içine sokabilir. Peki YouTube için neden böyle bir senaryo öngörülüyor?

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, sosyal medyada yeni bir dönem başlattı. Kullanıcıların TikTok'a büyük ilgi göstermesi, rakip platformlarında kısa video biçimlerine odaklanmasına yol açtı. Instagram Reels ile YouTube Shorts, bunun en net örneği. Ancak kısa videolar, dünyanın en büyük çevrimiçi video platformu YouTube'un çok da işine gelmemiş gibi görünüyor.

Financial Times'a konuşan bir üst düzey YouTube yöneticisi, Shorts videoların YouTube'un en büyük gelir kaynağı olan reklamlara sekte vurduğunu söyledi. Üstelik şirketin üst düzey yönetim kadrolarında olan pek çok kişi böyle düşünüyor. Hatta YouTube çalışanlarına göre YouTube, TikTok'a rakip olmak için kullanıma sunduğu Shorts özelliği nedeniyle büyük bir mali krizin içine girebilir.

Peki YouTube çalışanları neden böyle düşünüyor?

YouTube'un bir numaralı gelir kaynağı reklamlar. Şirket, sadece uzun videoların yüklendiği dönemlerde oldukça yüksek reklam gelirleri elde ediyordu. Ancak Shorts'un kullanıma sunulmasıyla bu durum değişti. YouTube reklam geliri son çeyrekte toparlanma göstermiş olsa da önceki üç çeyrekte düştü. Yıllık bazdaki reklam gelirleri de düşüş eğiliminde. İşte YouTube yöneticilerini endişelendiren şey de tam olarak bu.

Google, Shorts'tan daha fazla para kazanmak için neler yapacağı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu konuda somut adımlar atılamadı. Öte yandan; Financial Times'ın araştırmasına göre Shorts videolar popüler olmaya devam ettikçe, içerik üreticiler uzun süreli videolardan uzaklaşıyor ve bu da YouTube'un reklam gelirlerini düşürmede çarpan etkisi yapıyor. Platformun geleceğe yönelik hamlelerini görmek için hep birlikte bekleyeceğiz.