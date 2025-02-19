Yaz sıcağında arabanıza bindiniz ve burnunuza buram buram bir plastik kokusu mu geldi? Gelin sebeplerini ve neler yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Birçok sürücünü karşılaştığı yaygın bu sorunun altında birden fazla sebep var.

Arabanıza daha iyi bakarak kokunun üstesinden gelebilirsiniz. İyi de nasıl?

Plastik malzemelerin ısınması ve kimyasal salınım önemli bir sebep.

Araçların iç kısmı, plastik ve türevleri gibi sentetik malzemelerle donatılıyor. Sıcak havalarda, özellikle de araç güneş altında kaldığında, iç sıcaklık hızla yükseliyor ve bu malzemeler ısınıyor.

Isınan plastikler ise "uçucu organik bileşikler" (VOC) adı verilen kimyasalları serbest bırakıyor ve böylelikle o tanıdık plastik kokusu ortaya çıkıyor.

Yeni araçların içindeki plastik kokusu daha da yoğun oluyor.

Yeni aldığınız arabaya bindiğinizde gelen o kokunun sebebi ise üretimden kısa bir süre sonra malzemelerin hâlâ yüksek miktarda VOC salmasından kaynaklanıyor.

Zamanla salınım azalsa ve koku hafiflese de sıcak havalarda süreç yeniden hızlanabilir ve koku tekrar belirgin hâle gelebilir.

Kauçuk paspaslar ve diğer aksesuarlara dikkat etmelisiniz.

Aracınızda kullandığınız kauçuk paspaslar da sıcaklıkla birlikte koku yayabilir. Özellikle düşük kaliteli kauçuk malzemeler, ısındığında daha fazla koku salıyor. Bu nedenle de paspas seçerken kaliteli malzemeler tercih etmenizde fayda var.

Kokuyu azaltmak için alınabilecek önlemler neler?

Aracınızı park ederken camları hafif aralık bırakarak iç sıcaklığın aşırı yükselmesini engelleyebilirsiniz.

Özellikle ön cam için güneşlik kullanarak iç mekânın daha serin kalmasını sağlayabilirsiniz.

Aksesuar seçerken düşük kaliteli tüm malzemelerden kaçarak kokuyu azaltabilirsiniz.

Son olarak aracınızı içini düzenli temizleyip havalandırarak kokuların birikmesini önleyebilirsiniz.

Bu durumu tamamen ortadan kaldırmak zor olsa da alınacak basit önlemlerle kokuyu minimize etmeniz mümkün.

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