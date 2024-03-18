Devletin sıfır otomobillerden topladığı ÖTV miktarının, aslında 30 milyar TL daha düşük olduğu ortaya çıktı. Böyle bir durumun yaşanmasının nedeni ise yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olan vatandaşlara uygulanan ÖTV muafiyeti.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 2024'ün ilk iki ayında, sıfır otomobil satışlarından elde edilen toplam ÖTV miktarından bahsetmiştik. Derlenen verilere göre devlet, sıfır araç satışlarından 62,7 milyar TL ÖTV toplamış, bu da yıllık bazda yüzde 89,77 artış yaşandığını gözler önüne sermişti. O gün paylaştığımız haberde, hükûmetin yıllık hedefinin 498 milyar TL olduğunu, mevcut istatistiklere göre bu rakama rahat rahat ulaşılabileceğini aktarmıştık.

Ancak gelen son haberler, toplanan ÖTV'nin aslında olması gerekenden çok daha az olduğunu ortaya koyuyor. Böyle bir şey yaşanıyor olmasının nedeni ise yüzde 90 ve üzeri oranda engelli raporu olan vatandaşlar için uygulanmakta olan ÖTV muafiyeti. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre ÖTV muafiyeti, vatandaşı sevindiriyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu durumdan pek de memnun değil.

ÖTV muafiyeti olmasa 92,3 milyar TL vergi toplanacaktı

Yapılan incelemere göre devlet, ÖTV muafiyeti uygulamasını tamamen kaldırmış olsaydı yılın ilk iki ayında toplanan ÖTV, 92,3 milyar TL olacaktı. Yani devlet, ÖTV muafiyeti uygulaması ile 30 milyar TL'lik alacağından vazgeçmiş durumda. Emre Özpeynirci'nin verilerine göre satılan otomobillerin yüzde 30'u, ÖTV muafiyeti olan araçlardan oluşuyordu. Üstelik bu orandan filolar çıkarıldığı zaman yüzde 40 gibi çok ciddi bir seviye ile karşılaşılıyor.

Üstelik ÖTV muafiyeti, tüm otomobiller için geçerli değil!

Bu arada; yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olan tüm vatandaşların, dilediği herhangi bir otomobili satın alamadıklarını belirtelim. Bu konuda uygulanmakta olan bir üst limit var. Buna göre; yüzde 90 ve üstünde engelli raporuna sahip olan bir vatandaş, en fazla 1 milyon 591 bin 255 TL'ye satılan bir otomobili yüzde 0 ÖTV ile satın alabiliyor. ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyen vatandaşın tercih edeceği otomobilin en fazla 1.6 litrelik motora sahip olması gerektiğini de belirtelim.