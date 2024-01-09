Lucasfilm, sevilen Star Wars dizisi The Mandalorian'ın beyaz perdeye taşınacağını açıkladı. Din Djarin ve Grogu'nun yeni maceralarını göreceğimiz yapım, yine Jon Favreau imzasını taşıyacak.

2019’da ilk sezonuyla çıkış yapan The Mandalorian, yalnızca Star Wars hayranlarının değil tüm dünyanın beğenisini kazanmıştı. Ünlü aktör ve yönetmen Jon Favreau’nun yaratıcılığını üstlendiği yapım, birçok ödüle layık görülmenin yanı sıra ikonik karakterleri evrene katarak birçok kişi tarafından “Star Wars’u kurtaran dizi” olarak nitelendiriliyordu.

2023’te 3. sezonu gelen dizinin yeni sezonu beklenirken bugün sürpriz açıklama geldi. Star Wars sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre The Mandalorian’dan esinlenen bir film için kollar sıvandı.

The Mandalorian & Grogu isimli filmin prodüksiyonu bu yıl başlayacak, yönetmen Jon Favreau olacak

Yeni film, “The Mandalorian & Grogu” olarak adlandırılacak. Lucasfilm, yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “The Mandalorian ve Grogu sinema salonlarına doğru yeni bir maceraya atılıyor.”

Filmle ilgili şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Ancak buradaki açıklamadan Pedro Pascal’ın hayat verdiği The Mandalorian ya da diğer adıyla Din Djarin ile herkesin aklına Baby Yoda olarak kazınan Grogu’nun farklı bir macerasını izleyebileceğimiz anlaşılıyor. Dizinin dördüncü sezonunun geleceğini belirtelim. Filmin hangi zaman diliminde geçeceğini ve ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Ancak şirket, "2024 yılında prodüksiyonun başlayacağını" söylüyor.

The Mandalorian & Grogu filmi, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau tarafından yönetilecek. Marvel’dan Happy Hogan olarak da bildiğimiz Favreau, daha önce Iron Man ve Chef gibi filmlerde de yönetmen koltuğunda oturmuştu. Favreau’nun yanı sıra dizinin yapımcıları arasında bulunan Dave Filoni ve Kathleen Kennedy’i de filmde benzer pozisyonlarda göreceğiz.