Disney, heyecanla beklenen yeni Mandalorian ve Toy Story yapımları için tarih verdi.

Dev yayın platformu Disney, 8-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak CinemaCon etkinliği öncesinde 2026’ya yönelik animasyon takvimini paylaştı. Söz konusu etkinliğin son gününde Disney, önümüzdeki dönemde çıkacak filmleri için uzunca bir sunum gerçekleştirecek. Fakat şirket, büyük çaplı birkaç yapımın çıkış tarihlerini etkinlik öncesinde duyurdu.

Listede Frozen 3 ve uzun zamandır çıkması beklenen Moana haricinde Mandalorian ve yeni Toy Story yapımı da yer alıyor. Toplamda 6 adet animasyon filmi, şirketin 2026 takvimine yayılmış durumda. Zira mart ayından başlayıp kasım ayına kadar uzanıyor. Lafı fazla uzatmadan gelin listeye göz atalım.

Disney’in 2026 için animasyon takvimi:

6 Mart - The Cat in the Hat

2 Nisan - The Super Mario Bros. Movie 2

19 Haziran - Toy Story 5

10 Temmuz - Live-action Moana

31 Temmuz - İsmi belirsiz üçüncü PAW Patrol filmi

9 Ekim - İsmi belirsiz Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası için devam filmi

25 Kasım - Frozen 3

Live-action olan Moana yapımı, aslında 27 Temmuz 2025’te çıkacaktı fakat Moana 2 ile arasına mesafe koymak adına 10 Temmuz 2026 tarihine ertelendiği söyleniyor. Star Wars tarafına baktığımızda The Mandalorian & Grogu (spin-off) yapımının 22 Mayıs 2026’da çıkacağını görüyoruz.

Bunlar haricinde bilim kurgu devam filmi TRON: Ares de duyuruldu. Oscar ödüllü yönetmen Joachim Rønning tarafından çekilecek filmin 10 Ekim 2025’te çıkması bekleniyor. Aynı tarihte Paramount Pictures da Avatar: Son Hava Bükücü üçlemesinin ilk filmini yayımlayacak.