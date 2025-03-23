Silent Hill serisinin geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni oyunu Silent Hill f, daha çıkmadan bir yasaklamayla karşı karşıya.

Korku oyunlarının efsanevi serilerinden biri olan Silent Hill, yeni oyunu Silent Hill f ile daha piyasaya sürülmeden beklenmedik bir yasak ile karşılaştı.

Avustralya Sınıflandırma Kurulu (ACB), oyunun mevcut hâliyle ülkede yayınlanmasını yasakladı. Bu kararın gerekçesi açıkça belirtilmese de oyunun içeriğiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Avustralya oyunu yasaklayan ilk ülke ama son olmayabilir

Silent Hill f, Japonya'da da serinin ilk 18+ derecelendirmesini almıştı. Keza oyunun yapımcısı Konami de Steam sayfasında oyunculara şu uyarıyı yapıyor:

"Bu oyun; cinsiyet ayrımcılığı, çocuk istismarı, zorbalık, uyuşturucu kaynaklı halüsinasyonlar, işkence ve yoğun şiddet sahneleri içermektedir."

1960’ların Japonya’sında geçen oyun, dönemin kültürüne ve geleneklerine dayalı unsurlar barındırıyor. Avustralya, oyunu neden yasakladığını açıklamasa da oyunun sansürsüz hâliyle bile ülkede piyasaya sürülemeyeceği kesin durumda.