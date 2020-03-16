SIM Kartınızın Hacklenmesinden Nasıl Korunursunuz?

ABD’de Robert Ross adlı bir kişi, 2018 yılında SIM kartının kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesinin ardından 1 milyon dolar birikimini kaybetmişti. Peki benzer bir saldırı tehlikesinden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

2018 yılının ekim ayında San Francisco’daki evinde oturan Robert Ross adlı bir kişi, telefonundaki sinyalin kaybolduğunu fark etti. Daha sonrasında geçen birkaç saatlik süreçte Ross’un bankadaki 1 milyon dolarlık birikimi ortadan kayboldu. Araştırmacılar henüz paranın nereye gittiğini bulamadı.

Ross, bir SIM kart hacklenmesinin kurbanı olmuştu. Teknik olarak hackerler bu işi gerçekleştirmek için Ross’un operatörünü arayıp Ross gibi konuşarak SIM kartını kendi kontrol ettikleri bir karta aktardılar. Bunun sonucu olarak da Ross’un birikimlerine erişim imkânı buldular.

SIM kart kopyalamaya karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Akıllı telefonlarınızda SIM kartlarınızı kullanarak yaptıklarınızı düşünün. Bir hacker numaranızı elde ettiğinde ve kartınızı kopyaladığında, pek çok yere giriş için gerekli anahtarı da elde etmiş oluyor.

Bazı operatörler SIM değiştirme işlemi için iki aşamalı doğrulama istiyor. Ülkemizdeki operatörlerden Vodafone, değişiklik işlemlerini şubelerinden yapıyor. Turkcell de yalnızca kurumsal servisleri üzerinden SIM kart değişimine izin veriyor. Türk Telekom’daysa kimlik belgenizle AIM’e gitmeniz gerekiyor.

Yurt dışında yaşıyorsanız bu tür işlemler için ek güvenlik önlemi olarak güvenlik soruları seçebilirsiniz. Yurt içindeki kullanıcıların da sık sık telefon PIN şifrelerini değiştirmeleri tavsiye ediliyor.

Tek güvenceniz telefonla doğrulama olmasın:

Pek çok kişi için telefonla doğrulama, güvenlik anlamında alabilecekleri en net önlem olarak karşımıza çıkıyor. Birden fazla doğrulama katmanı oluşturmak, hattınızı kopyalayacakların başka hesaplarınıza erişmesini engelleyecektir.

Bu tür saldırıları yapanlar, genellikle çok karmaşık yöntemlerle çalışan kişiler oluyor. Özellikle de birikimlerini kripto paralarda değerlendiren kişiler, bu noktada ciddi bir risk altında bulunuyor. Pek çok kripto para anonim sistemde çalıştığı için kaybolan birikimlerin nereye gittiği tespit edilemiyor.

Günümüzde dijital sistemlere ve akıllı telefonlara gün geçtikçe daha fazla özellik ekleniyor. Bu servisler ve özellikler her ne kadar bize fırsatlar sunsa da gerekli önlemlerin alınmaması durumunda sonuçları kötü olabiliyor.