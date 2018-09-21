Şimdi de Samsung Galaxy S7 Edge Durup Dururken Alev Aldı

Bir Reddit kullanıcısının iddiasına göre sahip olduğu Galaxy S7 Edge durup dururken kapandı ve saniyeler içinde alev aldı. Yine iddiaya göre Samsung, cihaz sahibine olayı dillendirmemesi karşılığında Galaxy S9 teklif etti.

Samsung’un ‘patlayan telefon’ sorunu bitmek tükenmek bilmiyor. Bir Reddit kullanıcısının iddiasına göre Samsung’un yaklaşık 2 buçuk yıl önce tanıtmış olduğu amiral gemisi Galaxy S7 Edge, durup dururken kapandı ve alev alarak yanmaya başladı.

İddiaya göre telefonun sahibi, fotoğraf çekmek için cihazı cebinden çıkardığında cihaz dondu ve kendi kendine kapandı. Birkaç kez cihazı yeniden açmayı deneyen adam, başarısız olunca daha sonra açmak üzere cihazı tezgahın üzerine bıraktı.

Ne olduysa tam da bu anda gerçekleşti. Cihaz sahibinin iddiasına göre Galaxy S7 Edge, tezgaha bıraktıktan birkaç saniye sonra birden bire alev aldı. Neyse ki cihaz sahibi olaya acil bir şekilde müdahale ederek olası bir yangının önüne geçti.

Patlayan S7 Edge’in sahibi olayın ardından direkt olarak en yakın Samsung servisini aradı. Fakat cihazın garanti süresi dolduğu için yardımcı olunmayacağı cevabını aldı. Bu cevabın üzerine cihaz sahibi, sosyal medyada olayı anlattı.

Olayın geniş bir kitle tarafından duyulmasından sonra Samsung’un kendisine geri dönüş yaptığını iddia eden adam, patlayan Galaxy S7 Edge’e karşılık olarak bir Galaxy S9 hediye edeceklerini, fakat internette yer alan gönderilerin silinmesini teklif etti. Adamsa bu teklifi reddetti.

Günümüzde dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar hemen her elektronik cihaz lityum iyon pil kullanıyor ve lityum iyon pillerin patlama ihtimali de oldukça yüksek. Fakat patlayan cihaz Samsung olduğunda Galaxy Note 7 faciasından dolayı daha da fazla göze batıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığım Wi-Fi sorunu nedeniyle dizüstü bilgisayarımı hücresel veri ile internete bağlamayı tercih etmiştim. Mobil verinin açık alanda daha iyi çekeceğini düşündüğüm için de cihazı (Galaxy S7 Edge) pencere kenarına koymuştum.

Yaklaşık yarım saat kadar çalıştıktan sonra cihazın hotspot bağlantısını kapattığını fark ettim. Kontrol etmek için cihazı elime aldığımda kilit ekranında ‘cihazınız aşırı ısınıyor’ şeklinde bir uyarı almıştım. Telefon, ısıyı düşürmek için GPS, hücresel veri ve diğer bağlantıları otomatik olarak kapatmıştı.

Fakat cihazın ısınmasının asıl nedeni hotspot’un yoğun işlem ve sinyal gücüne dayanamaması değil, pencere kenarındayken güneş ışığına ve doğal olarak ısısına doğrudan maruz kalmasıydı. Cihaz soğuduktan sonra gölge bir yere koyarak yeniden hotspotu aktif ettim ve aynı uyarıyı tekrar almadım.

Sonuç olarak ister Samsung markalı bir cihaz kullanın ister farklı bir marka; kullandığınız cihaz işlem gücüne ek olarak bulunduğu ortam nedeniyle de aşırı ısınmayla karşılaşabilir ve bu durum cihazın yanmasıyla sonuçlanabilir.