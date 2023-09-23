Geçtiğimiz haftalarda Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, uzun zamandır gündemde olan sınıf tekrarı konusuna açıklık getirmişti. Bu bağlamda o zamana kadar geçerli olan ‘en az 50 ortalamayla geçme’ durumu çeşitlenmiş ve not ortalamasının tek başına 50 olmasının, sınıfı geçmek için yeterli olmayacağı paylaşılmıştı.
Bu bağlamda eğer öğrencinin en az 6 başarısız dersi varsa sınıf tekrarı yapacağını görmüştük. Bu sayının 3 olması durumunda da sorumlu geçmek mümkün olacaktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülke TV’de katıldığı programda bu şartların arasına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.
Türkçe ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
Akşam Baskısı programında birbirinden farklı soruları yanıtlayan Bakan Tekin, sınıf geçmek için yerine getirilmesi gereken yeni şartı şöyle açıkladı:
Bunun haricinde liselerde birçok konuda haber gördük. Telefonların sınıfa sokulmaması bunlardan biriydi.
Bunun haricinde aynı programda Bakan Tekin, açık lise sınavlarının yüz yüze olacağını da şu şekilde duyurdu:
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