Not ortalamasının sınıf geçmek için yeterli olmaması ve sınıfa öğretmen dahil kimsenin telefon sokmaması gibi haberler, liselere yönelik köklü kararların alındığına işaret ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, uzun zamandır gündemde olan sınıf tekrarı konusuna açıklık getirmişti. Bu bağlamda o zamana kadar geçerli olan ‘en az 50 ortalamayla geçme’ durumu çeşitlenmiş ve not ortalamasının tek başına 50 olmasının, sınıfı geçmek için yeterli olmayacağı paylaşılmıştı.

Bu bağlamda eğer öğrencinin en az 6 başarısız dersi varsa sınıf tekrarı yapacağını görmüştük. Bu sayının 3 olması durumunda da sorumlu geçmek mümkün olacaktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülke TV’de katıldığı programda bu şartların arasına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

Türkçe ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Akşam Baskısı programında birbirinden farklı soruları yanıtlayan Bakan Tekin, sınıf geçmek için yerine getirilmesi gereken yeni şartı şöyle açıkladı:

“Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık. Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek.”

Bunun haricinde liselerde birçok konuda haber gördük. Telefonların sınıfa sokulmaması bunlardan biriydi.

Bunun haricinde aynı programda Bakan Tekin, açık lise sınavlarının yüz yüze olacağını da şu şekilde duyurdu:

“Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak.”

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?