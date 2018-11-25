Siri Cevap Vermemeye Başladığında Yapmanız Gerekenler

Zaman zaman iOS'un sesli asistanı Siri'nin, kullanıcıların komutlarına cevap vermediği görülmekte.

Apple kullanıcılarının işlerini kolaylaştıran sesli asistan Siri, bazı durumlarda kullanıcılara küsmekte ve cevap vermemekte. Bunun bir örneği geçtiğimiz yıllarda Siri'ye sürekli kötü sözler söyledikten sonra Siri'den cevap alamayıp çareyi Apple Store'a gitmekte bulan bir kullanıcı ile karşımıza çıkmıştı.

Siri'nin kullanıcılara cevap vermemesi durumu tekrar ve tekrar yaşanınca kullanıcılar arasında bir çözüm yöntemi türedi. İlk olarak Ayarlar uygulamasına girmeniz, ekranı aşağı kaydırarak Siri ve Arama sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda "Hey Siri"yi Dinle seçeneği aktif olacaktır. Bu seçeneği kapatıp bir daha açmanız gerekmekte.

"Hey Siri"yi Dinle seçeneğini kapatıp açtığınızda sizden birkaç kere sesli olarak Hey Siri demeniz istenecek. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Siri'niz eskiden sizinle konuşmuyor olsa dahi artık en yakın asistanınız olarak çalışmaya devam edecek ve bütün komutlarınıza özenle cevap verecektir. Siri'nin komutlarınıza cevap vermesini istiyorsanız kötü sözlerden kaçınmanız gerekmekte.