Büyük şirketlere her yıl yüz binlerce teklif giderken bu şirketlerden ayrılanların nereye gittiğini hiç merak ettiniz mi?

Özellikle yapay zekâ gibi yeni alanların ortaya çıkışı, şirketlerin bu tür alanlara yönelmesine ve kalifiye eleman aramasına yol açtı. Bu açığı kapatmaya çalışan şirketler arasında çalışanlar, kendilerine en uygun pozisyonu bulabilmek için de uğraşıyor. Tabii doğal olarak da teknoloji sektörünün; Apple, Meta ve Google gibi önde gelen şirketleri, çalışan hareketliliğinin en yoğun olduğu firmalar olarak karşımıza çıkıyor.

Benzer konularda farklı icraatler yapan söz konusu şirketler, çalışanlara en uygun iş ortamını sunabilmek için yarışırken birbirlerinden çalışan kapabiliyor ya da tam aksine çalışanlarını birbirlerine kaptırabiliyorlar. Switch on Business’ın yaptığı çalışmada bu hareketlilik gözlemleniyor.

Diğer şirketlerde çalışmış olan çalışanların şirketteki yüzdesi:

Şirket Farklı bir yerde çalışmış çalışan yüzdesi Meta 26,51% Google 24,15% Salesforce 20,66% Nvidia 17,48% Adobe 14,17% Microsoft 13,86% Netflix 13,03% Oracle 8,02% Apple 5,70% Tesla 4,77% Uber 4,40% Intel 3,60% Amazon 3,20% IBM 2,28

Google her ne kadar yüzde olarak Meta'nın gerisinde olsa da daha çok çalışana sahip olduğu için listenin başında görebiliriz. Zira 38.316 çalışan, daha önce farklı bir teknoloji devinin bünyesinde yer almış.

Çalışanların asıl sayısına baktığımızda, gerçek tablo ortaya çıkıyor.

Şirket Farklı bir yerde çalışmış çalışan sayısı Google 38.316 Microsoft 27.246 Amazon 18.948 Apple 16.869 Meta 15.527 Oracle 12.730 Salesforce 12.517 IBM 6.343 Adobe 4.935 Nvidia 4.542 Intel 4.439 Uber 4.145 Tesla 2.976 Netflix 2.048

SoB'un LinkedIn geçmişlerinden elde ederek hazırladığı bu verilere bakıldığında, devasa bir şirket olan IBM'in, listedekilere nazaran oldukça az sayıda 'başka yerde çalışmış çalışanı' bünyesinde tuttuğu görülüyor. Bunun sebebi olarak da IBM'in stajyerlikten tam zamanlı işe kadar çalışanları her noktada desteklemesi gösteriliyor.

Listeden elde edilen birkaç ilginç veri şu şekilde:

12.018 eski Microsoft çalışanı, güncel olarak Google'da çalışıyor. Çalışanların en çok tercih ettiği şirket ise yine Google.

eski Microsoft çalışanı, güncel olarak Google'da çalışıyor. Çalışanların en çok tercih ettiği şirket ise yine Apple'ın bünyesinde Intel'den gelen 4.773 çalışan yer alıyor.

bünyesinde Intel'den gelen çalışan yer alıyor. Meta; Microsoft, Amazon ve Google'dan çok sayıda çalışan almasına karşın en çok çalışanını da yine Google'a kaptırıyor .

. IBM çalışanları da büyük oranda kendilerini Microsoft'ta buluyorlar. Microsoft bünyesinde IBM'den gelen 7.937 çalışan var.

Şüphesiz olan şey şu ki bu saydığımız şirketler yılda yüz binlerce iş başvurusu alıyor. Fakat bunlardan gerçekten kalifiye olanı ayırmanın zor olması bir yana, çalışanları elde tutma konusunda da IBM'inki gibi ciddi adımların atılması gerekiyor.