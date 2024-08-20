Ergenlik dönemi, hepimizin bildiği üzere hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük değişimlerin olduğu bir dönem. Bu döneme tabii ki vücudumuz da tepkisiz kalmıyor ve can sıkıcı o sivilceleri çeşitli yerlerde kendini gösteriyor.

Özellikle yüzümüzde gördüğümüz bu sivilcelerin çıkıp baş göstermesinin sebebi ne?

Ergenlikte “Bir bu eksikti!” dediğimiz sivilcelerin nedenlerine bir bakalım, belki sonrasında ayna karşısına geçtiğinizde daha az sinir olursunuz.

Ergenlik dönemi boyunca, vücudun hormon seviyelerinde büyük değişiklikler yaşanıyor.

Özellikle androjen hormonları hem erkeklerde hem de kızlarda bu dönemde önemli ölçüde artıyor. Hormonlar, ciltteki yağ bezlerinin daha fazla sebum (yağ) üretmesine de neden oluyor.

Sebum ise cildin doğal bir yağlayıcısı aslında ama fazla üretildiğinde cilt gözeneklerini tıkayarak sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.

Gözeneklerin tıkanması, cilt yüzeyinde bakterilerin çoğalması için ortam yaratıyor.

Propionibacterium acnes adı verilen bakteri türü, tıkanmış gözeneklerde çoğalarak iltihaplanmaya yol açıyor. Bu iltihaplanma sonucunda da ciltte kırmızı, şiş ve bazen de ağrılı sivilceler oluşuyor.

Ergenlikteki hormonal değişimlerin bu bakterilerin üremesine katkıda bulunması üzerine de sivilce problemleri daha da şiddetleniyor.

Genetik yatkınlık da önemli rol oynuyor.

Sivilce bir cilt yapısına sahipseniz dönüp ebeveynlerinize de bakabilirsiniz. Eğer ebeveynlerinizin ergenlik döneminde sivilce problemi varsa sizin de bu durumu yaşama olasılığınız maalesef ki yüksek.

Genetik faktörler hem hormon seviyelerini hem de cildin sebum üretim miktarını etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor.

Yaşam tarzı da etkileyici etmenler arasında.

Ergenlik döneminde beslenme alışkanlıkları, hijyen alışkanlıkları da sivilce oluşumunu etkileyebiliyor. Örneğin, yüksek şekerli ve yağlı gıdalar tüketmek, vücuttaki insülin seviyelerini artırarak hormon dengesizliklerine ve dolayısıyla sivilcelerin artmasına sebep hâle geliyor.

Stres ise her şey de olduğu gibi bunda da etkili. Vücudun kortizol seviyesini artırarak sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor.

Sivilcelerle başa çıkmak için çeşitli yöntemler mevcut.

İyi bir cilt temizliği rutini yaparak cildinizin yağ dengesini korumaya yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca dermatologlar tarafından önerilen ilaçlar ve tedaviler, sivilce probleminin kontrol altına alınmasında etkili olabiliyor.

Ancak bu tedavilerin etkili olabilmesi için doğru bir şekilde uygulanmalarının önemli olduğunun altını çizelim. Uzman görüşü alınmadan yapılan tedaviler daha kötü sonuçlar da doğurabilir.

Unutmayın ki birçok kişi için ergenlik sivilceleri geçici bir dönem. Yani büyüyünce eski fotoğraflarınıza bakıp “Nereden nereye” diyeceksiniz.

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