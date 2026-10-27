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iPhone 18e'nin Özellikleri Ortaya Çıktı: Neler Değişecek?

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Yeni uygun fiyatlı iPhone modeli olacak iPhone 18e'nin özellikleri sızdırıldı. Bazı konularda hayal kırıklığı yaratacak, bazı konularda sevindirici yeniliklerle gelecek.

iPhone 18e'nin Özellikleri Ortaya Çıktı: Neler Değişecek?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 2 yıldır “e” ismi altında uygun fiyatlı iPhone modelleri tanıtıyordu. Bu yüzden de 2027’nin ilk aylarında tanıtılacak iPhone 18e modeli kullanıcılar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Şimdi ise bu telefon hakkında ilk bilgiler geldi.

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Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, iPhone 18e hakkında detayları bizlerle buluşturdu. Ekranı, işlemcisi ve cihazın diğer teknik özellikleri konusunda yeni bilgiler sızıntıda yer aldı.

İçerikten Görseller

iPhone 18e'nin Özellikleri Ortaya Çıktı: Neler Değişecek?
iphonic

Maalesef 60 hz ekranla gelecek

iphonic

Sızıntıya göre telefon,** 6.12 inç boyutunda ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir LTPS OLED panel** ile gelecek. Eğer bu doğru çıkarsa serinin en bütçe dostu modeli olarak beklenen cihazda kullanıcılar yine 120 Hz akıcılığından mahrum kalacaklar.

Ekran yenileme hızında değişiklik yapılmayacağı öne sürülse de işlemci ve donanım mimarisinde durum oldukça farklı bir tablo çiziyor. Apple, telefonda 2 nm sürecinde üretilen A20 işlemcisini kullanacak. Böylece telefon son nesil en güçlü Apple işlemcilerinden biriyle gelmiş olacak.

Arka panel tasarımına ve kamera modülüne gelindiğinde sızıntı, Apple'ın sade ve minimalist bir formülü koruyacağını söylüyor. Verilen bilgilere göre iPhone 18e, tıpkı selefi iPhone 17e'de olduğu gibi arkada tek bir 48 MP ana kameraya yer verecek. Yani ek bir kamera olmayacak. Bu da biraz hayal kırıklığı diyebiliriz. Ön tarafta ise dikkat çekici bir yükseltme iddiası var. Selfie kamerasının 24 MP seviyesine çıkarılması planlanıyor.

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