Instagram'da Özlü Söz Paylaşmak İsteyenler İçin İdeal Uygula

Instagram'da sadece fotoğraf paylaşmanın yetmemeye başladığı günümüzde, özlü sözler de paylaşmak gerekiyor. Bu konuda bazı uygulamalar işlerimizi kolaylaştırıyor.

Eski bir deyiş vardır: “Bir resim, bin kelimeye bedeldir.” İçinde bulunduğumuz çağ itibariyle Instagram’da bu özlü sözler veya atasözleri paylaşıyorsanız bazı düzenlemeler yapmanız şart. Instagram’daki bir söz, güzel bir fotoğrafla desteklendiği zaman gerçekten bin tane söze bedel olabilir.

Günümüzde Instagram’a attığımız fotoğraflar konusunda bize yardım edebilecek bazı uygulamalar var. Bugün sizlere bu uygulamalardan bahsedeceğiz.

Image Quote

ImageQuote’un çok kullanışlı bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Bu uygulama, düşüncelerinizi veya yazmak istediğiniz sözleri fotoğraflara ekleyerek Instagram’da paylaşmanızı sağlar. Metin bölümü ve yazar bölümü sayesinde sözü kimin söylediğini de ayrıca ekleyebilirsiniz.

ImageQuote uygulaması, pek çok güzel hazırlanmış şablonlar ve arka plan seçenekleri sunar. Ayrıca kendiniz de fotoğraflar ekleyip, arka planlar hazırlayabilirsiniz. Sadece iOS platformunda kullanılabilir durumda olan uygulamayı indirmek ücretsiz, ancak daha gelişmiş özellikler için ücretli sürüme geçmeniz gerekiyor.

ImageQuote uygulamasının diğer özellikleri: Yazı tipi seçimi, ton ayarı, parlaklık, kontrast ve arka planı bulanıklaştırma.

Caption Expert for Instagram

Caption Expert uygulaması farklı kategorilerden yazılar seçmenizi sağlar. En çok sevilenler ve yeni çıkanlar gibi kategorilerden istediğinizi seçebilirsiniz. Uygulamadaki diğer kategoriler: Kitaplardan sözler, motivasyon, alıntılar, komik gerçekler, duşta akla gelen düşünceler, şarkı sözleri ve ve duygular.

Uygulama kendi sözlerinizi paylaşmanızı, favoriler oluşturmanızı ve geliştiriciye yeni özellikler sunmanızı destekliyor. Instagram’da paylaşacak sözleriniz bittiyse, Caption Expert derdinize derman olabilir. Uygulama sadece iOS’ta kullanılabilir. Ücretsiz deneme versiyonu ve premium versiyonu var.

Captions For Instagram and Facebook Photos

Captions for Instagram uygulamasının özenle hazırlanmış bir kategorilendirme sistemi var. Uygulamanın en iyi yanı ise buradaki sözleri favorilere ekleyebiliyor veya .txt uzantılı olarak indirebiliyor olmanız.

Uygulamada en son ve popüler kategoriler arasında geçiş yapabilirsiniz. Özetle bu uygulama, kendinizin ekleyebileceği veya gelişmiş kategorilerden seçerek paylaşabileceğiniz altyazılar sunuyor. Sadece Android işletim sisteminde kullanılabilir halde olan uygulama, ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.

Instagram’da sadece fotoğraf paylaşmak yetmiyor. Fotoğrafla beraber kullanılan bir özlü söz etkileşim adına çok daha etkili oluyor. Instagram’da paylaşılan fotoğraflar genelde aynı olduğu için üzerlerine yazacağınız sözler sizi bu rekabet ortamında avantajlı yapacaktır.