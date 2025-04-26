Slate Auto, sade tasarımlı ve düşük fiyatlı elektrikli pick-up modeli Slate Truck'ı tanıttı.

ABD merkezli otomotiv girişimi Slate Auto, sade tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni elektrikli otomobili Slate Truck'ı tanıttı. Minimalist bir anlayışla tasarlanan otomobilde dokunmatik ekran yok, radyo yok, hatta boya bile yok.

Slate Auto'nun geliştirdiği Slate Truck, federal teşvikler sonrası 20.000 doların altında bir fiyata satışa sunulacak. 2026 sonunda teslimatlarına başlanacak olan bu elektrikli pick-up, sadece iki kişilik bir kabine sahip olacak.

Geleneksel otomobil üretimine meydan okuyor

Otomobil, 240 kilometre menzil sunacak şekilde tasarlandı ve büyük kasasıyla tam boy kontrplak levhaları taşıyabilecek kapasiteye sahip. Slate Truck, yalnızca gri renkte üretildi ve standart bir bilgi-eğlence sistemi bulunmadığı açıklandı. Müzik dinlemek isteyen kullanıcıların, telefon ve Bluetooth hoparlör gibi harici cihazlar kullanması gerektiği belirtildi.

Gövde panelleri, enjeksiyon kalıplı polipropilen kompozit malzemeden üretildi ve boyama işlemi yapılmadığı ifade edildi. Aynı zamanda kullanıcıların otomobillerini kişiselleştirebilmeleri için kolay uygulanabilen vinil kaplama kitleri satışa sunulacak.

Otomobilin üretim sürecinin geleneksel yöntemlerden farklı olacağı açıklandı. Slate Truck’ın tek bir model, tek bir donanım ve tek bir renk seçeneğiyle üretileceği duyuruldu. Ekstra batarya paketleri ve SUV dönüşüm kitleri gibi yükseltmelerin, otomobil satın alındıktan sonra yapılabileceği belirtildi.

Şirket, üretimi sadeleştirerek düşük maliyet ve hızlı nakit akışı sağlamayı amaçladığını belirtti. Slate Truck’ın ise Amerikan otomotiv pazarında alışılmış özelliklerden arındırılmış, sade ve işlev odaklı bir alternatif olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu. Tüketicilerin bu minimalist yaklaşıma nasıl tepki vereceği ise zamanla netlik kazanacak.