Snapchat geliştiricilerinin karanlık mod üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Bazı iOS kullanıcılarının sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortaya çıkan özellik, özelliğin oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edildiğini ortaya koyuyor. Snapchat'in karanlık mod özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.

Yayınlandığı yıllarda bir numara olsa da yıllar içerisinde popülaritesini yavaş yavaş yitiren Snapchat'in, iOS kullanıcılarını sevindirecek bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, Snapchat geliştiricilerinin iOS platformu için karanlık mod üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Snapchat, bu özellikle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Hatta yapılan ilk sosyal medya paylaşımlarının sahte olduğu düşünüldü. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı. Geliştirici ekip, çok küçük bir kullanıcı kitlesiyle karanlık modu test etmeye başlamıştı. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı, Android ekosistemi için de böyle bir çalışmanın olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Snapchat ile Internet Explorer arasında akrabalık olup olmadığı merak konusu

Apple, karanlık mod desteğini iOS 13'le birlikte kullanıcılara sunmuştu. Yani iPhone kullanıcıları, yaklaşık 500 gündür bu özelliği akıllı telefonlarında kullanabiliyorlar. Üstelik karanlık mod özelliği, o dönemlerde de bir furya haline geldi. Dünyanın en popüler mobil uygulamaları birbirinin peşi sıra karanlık mod desteği vermeye başlamışlardı. Ancak Snapchat, bugüne kadar böyle bir şeyin üzerinde durmamıştı. Haliyle yıllar sonra atılan bu adım, yavaşlığı ve geriden gelmesiyle bilinen Internet Explorer ile Snapchat arasında bir akrabalık ilişkisi olup olmadığının merak edilmesine yol açmış durumda.

Snapchat'in karanlık mod özelliği, muhtemelen şöyle görünecek

Snapchat'in sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimizde, söz konusu özellikle ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini görüyoruz. Ancak test aşamasında özelliğin milyonlarca kullanıcı tarafından duyulmasıyla birlikte şirket, konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır. Yapılacak açıklamayla Snapchat'in karanlık modu ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olabiliriz.