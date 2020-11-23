Instagram ve YouTube'un ardından Snapchat de TikTok'a rakip olmak için yola çıktı. Bir dönemin popüler platformu, Spotlight adını verdiği yeni özelliğini birçok ülkede kullanıcılarına sundu.

Bir dönemler Türkiye'de de bir hayli popüler olan ancak zaman içerisinde bu popülerliğini yitiren Snapchat de TikTok'a rakip olma trendine katılan platformlar arasındaki yerini aldı. Şirket, Spotlight adını verdiği özelliğini ana uygulamasına ekledi.

Spotlight özelliğiyle birlikte kullanıcılar, Snapchat kullanıcılarının ürettiği içeriklere ulaşabilecekler. Bu bölümde karşınıza çıkacak videolar, sadece takip ettiğiniz kişilerden değil tüm Snapchat kullanıcılardan oluşacak. Yani bu bölümde sadece Snapchat'in popüler ve büyük kullanıcıları değil herkes yer alabilecek.

Snapchat'in yeni Spotlight özelliği

Spotlight'a içerik üretmek için takip edilmesi gereken adımlar şöyle: Video Snap oluşturun – gönder düğmesine dokunun, ekranın üst tarafında bulunan Spotlight seçeneğini seçin. Snapchat'in Spotlight özelliğine içerik oluşturmak için yapılması gerekenler bundan ibaret.

Snapchat, manuel olarak Spotlight katılımı düzenleyecek. Spotlight'a kabul edilebilmek için gönderilen tüm Snap'lerin platformun topluluk kurallarıyla uyumlu olması gerekiyor. Bu sayede de Spotlight'ta komplo teorileri ya da yanıltıcı içerikler bulunmayacak.

Ayrıca Snapchat, bugünden itibaren yıl sonuna kadar Spotlight içerik üreticilerine günde 1 milyon dolar verecek. Spotlight'a kabul edilmiş Snap'i olan tüm kullanıcılar, o günkü 1 milyon dolardan payını alacak. Alınacak pay ise Spotlight Snap'inin izleyici sayısına göre belirlenecek.

Spotlight'a video göndermek için hesabın açık olması şartı da bulunmuyor. Ancak katılımcının en az 16 yaşında olması gerekiyor. Spotlight özelliği ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, İrlanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya ve Fransa'da kullanıma sunuldu. Türkiye de dâhil olmak üzere diğer ülkelere ise yakın zamanda sunulacak.