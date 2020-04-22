Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi evde kalıyor ve bu yüzden mobil uygulamalara talep arttı. Gelen verilere göre özellikle Snapchat, salgından sonra çok daha fazla kullanılmaya başlandı.

Snapchat, bilindiği üzere koronavirüs salgını sonrası birçok özel içerikle kullanıcılarının karşısına çıktı. Bunlar arasında, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunlar ve artırılmış gerçeklik filtreleri gibi içerikler bulunuyor. Bunlar, insanların uygulamanın içinde normalden daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Şirketin uyguladığı bu strateji işe yarıyor diyebiliriz çünkü şirket, bu çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısını 11 milyon artırırken yıl genelinde %20 oranında atış yaşandığını açıkladı.

İlk çeyrekte, 60 Snapchat içeriği 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşmayı başardı ve 20 milyondan fazla kullanıcı mart ayında başlayan Snap Original'ı izledi. Ayrıca kullanıcılar arası iletişim de ocak ayının son haftasıyla mart ayının son haftası karşılaştırıldığında %30'luk bir artış gösterdi. Koronavirüsten çok etkilenen ülkelerde bu sayı %50'lere kadar ulaştı.

Snap, yeni reklam gelirleri elde etmenin yolunu arıyor:

Bu haberler şirket için iyi olsa da Snap'in hâlâ gelirlerinin önemli bir kısmını reklamlardan elde ettiği gerçeği değişmedi. Reklam sektörü, koronavirüs salgınından dolayı ortaya çıkan ekonomik krizin ortasında çöküyor. Şirket, geçen senenin ilk çeyreğine göre gelirlerini %44 artırarak 2020 yılının ilk çeyreğinde 462 milyon dolara ulaşmayı başardı. Bu, bir önceki çeyrekten daha az ancak bir önceki çeyreğin yılın son çeyreği olduğunu ve şirketlerin genelde bu son çeyrekte gelirlerini en üst seviyeye ulaştırdığını göz önüne alırsak bu beklenen bir şeydi.

Snap yöneticisi Jeremi Gorman, şirketin satış ekiplerinin içerisinde oyun, ev eğlencesi, e-ticaret ve paketlenmiş tüketici ürünlerinin de bulunduğu, salgın sırasında artış gösterecek işlere odaklandığını belirtti. Gorman, kullanıcıların evde daha çok zaman harcarken yeni ürünler ve servisler keşfetmesine yardımcı olacak markalarla iş birliği yaptıklarını da belirtti.