Snapchat, içerik üreticilerine Spotlight ve Hikayeler üzerinden gelir elde etme fırsatı sunan yeni bir program tanıttı.

Snapchat, içerik üreticilerinin platformda para kazanmalarını sağlayacak yeni bir program başlattı. Bu program sayesinde, kullanıcılar hem Hikayeler hem de Spotlight gibi içeriklerinde reklam gösterebilecek ve kazanç elde edebilecek.

Snapchat, Spotlight’ın artan popülaritesinden faydalanarak içerik üreticilerinin kazançlarını artırmayı hedefliyor. Yeni başlatılan para kazanma programı ise içerik üreticilerinin platformda daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak için tasarlandı.

Snapchat'in yeni para kazanma özelliği

Programdan yararlanmak için, içerik üreticilerinin en az 50.000 takipçisi olması, ayda 25 içerik paylaşması ve son 28 gün içinde düzenli içerik üretmesi gerekiyor. Ayrıca belirli bir görüntülenme veya izlenme süresine ulaşan içerik üreticileri programa katılmaya hak kazanabiliyor.

Snapchat, içerik üreticilerine destek olmak amacıyla yeni araçlar da sunuyor. Kullanıcıların kişisel ve herkese açık hesaplar arasında kolayca geçiş yapabilmesini sağlayan yeni profil tasarımı ve Snap Star Collab Studio, içerik üreticilerinin markalarla iş birliği yaparak gelir elde etmelerine olanak tanıyor olacak.