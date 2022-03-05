Google ve Apple'ın Ukrayna'daki trafik yoğunluğunun göründüğü özelliklerini kapatmasının ardından, benzer bir hamle de Snapchat'ten geldi. Snapchat, kullanıcıların nerede olduklarını gösteren Snap Map özelliğini Ukrayna'da devre dışı bıraktı.

Şirket ve kuruluşların Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar artmaya devam ederken bir yandan da ellerinden geldiğince Ukrayna’daki sivil halkın korunmasına yardımcı olmak için çalışmalar sürdürülüyor. Bunların bir örneğini geçtiğimiz günlerde Google ve Apple’dan görmüştük.

Google Haritalar’da trafiğin yoğun olduğunun görüldüğü bölgelere art arda saldırılar düzenlenmesinin ardından, Google canlı trafik özelliğini Ukrayna’da devre dışı bırakmıştı. Ardından Apple da harekete geçti ve Rusya’daki ürün satışını durdurmasıyla birlikte Ukrayna’da da canlı trafik ve kazalar özelliğini kaldırdı. Bugün de yine benzer bir uygulama Snapchat’ten geldi.

Snapchat, Snap Map özelliğini Ukrayna için kapattı

Snapchat kullanıcıları, Snap Map üzerinden tüm dünya üzerindeki herkese açık paylaşımlar yapan kullanıcıların nerede olduklarını görebiliyor ve kullancıların nerelerde daha yoğun olduklarını keşfedebiliyor. Bu ısı haritası her ne kadar kullanıcıların hoşuna giden bir özellik olsa da, Ukrayna’nın içerisinde bulunduğu durum düşünüldüğünde tehlikeli sonuçlara sebep olabilirdi. Bu nedenle de Snapchat, Google’ın yaşadığına benzer bir durum yaşamamak adına Ukrayna’daki kullanıcılar için Snap Map özelliğini kapattı.

Rusya’nın bölgedeki vatandaşların nerede yoğunlaştığını görmek isteyeceği ve oralarda saldırılarını yoğunlaştıracağı düşünüldüğünde şirketlerin bunu önlemek için bu tip uygulamalar da bulunması büyük bir önem taşıyor. Snapchat’in de bu amaçla kapattığı özellik sayesinde artık Ukrayna’da kullanıcıların nerede daha yoğun olarak bulunduğu tespit edilemeyecek. Umuyoruz ki şirketlerden bu ve bunun gibi hamleleri daha fazla görmemize gerek kalmadan, savaş bir an önce son bulur ve daha fazla insanın canı yanmaz.